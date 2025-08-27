為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    全國唯一!潮州分局「警察廟」有值班台 5神祇每週輪值當班

    屏東縣潮州警分局內的警察廟設有值班台。（記者陳彥廷攝）

    屏東縣潮州警分局內的警察廟設有值班台。（記者陳彥廷攝）

    2025/08/27 20:35

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕全國唯一「警察廟」！屏東縣潮州警分局內有一座「警察廟」，警分局今天擴大舉辦年度普度，分局長林俊雄說，他上任後天天都會到此上香，祈求神明保佑閤境平安及交通順遂，有趣的是，警察廟還有「值班台」，本週辦普度正好輪到與警察相關的關聖帝君，令人嘖嘖稱奇。

    屏東縣潮州警分局現址旁，在日治時期是刑場。至於為何在分局內有「警察廟」，原來2003年11月間，有農民發現三山國王中的三王爺、關公、濟公、土地公和中壇元帥三太子等五尊神像，被裝箱棄置在潮州鎮的水果集貨場，員警獲報雖公告招領，但半年期滿無人出面，不忍神明流落鄉野，有數名警察集資在分局辦公大樓後方的大榕樹下，為五尊落難神像蓋廟，成為全國唯一位在分局內的廟。

    也因為警方出資設置，因此成為「警察廟」，開始有不少員警因遺難雜症前來尋求指點，外部民眾也有人前來拜拜保平安，但因為是不少派別的信仰主神坐鎮，常常出現擲不出聖筊的情形，進而衍伸出「值班台」的有趣制度。

    潮州分局說，當初前輩推測求不到筊是「神明遠遊！」，向眾神明請示後，乾脆移植警方的值勤制度設立「值班台」，還特別製作「名牌」放置，以三王爺、關公、濟公、土地公和三太子的順序每週輪一次「當值」，不過，到底是誰擔任首任值星官，已不可考。

    因地制宜的制度，配合維妙維肖的值班台令人嘖嘖稱奇，且「受惠」的學長姐也讓善心一代傳一代，曾有警員考上升官考後，特地買來一盒考試筆，供有需要的學弟妹求取，甚至連對面的潮州高中，也會有要考警專、警大的學生來祭祀，希望求取考試筆，顯見「警察廟」的福澤廣披。

    本週的值班神明是關聖帝君，忠義精神是不少警察心中的主神，是格外應景，林俊雄和潮州警友會、民防、義警、義交及志工等中隊長一同參與，今年共獲捐贈白米451包，全體人員虔誠焚香祈福，祈求轄區治安平穩、交通順暢，庇佑同仁執勤平安。

    屏東縣潮州警分局內的警察廟。（記者陳彥廷攝）

    屏東縣潮州警分局內的警察廟。（記者陳彥廷攝）

    潮州分局的警察廟設有值班台。（記者陳彥廷攝）

    潮州分局的警察廟設有值班台。（記者陳彥廷攝）

    學長姐寄付給學弟妹的考試筆。（記者陳彥廷攝）

    學長姐寄付給學弟妹的考試筆。（記者陳彥廷攝）

    神明有輪值，讓信徒上門得以尋求指點（記者陳彥廷攝）

    神明有輪值，讓信徒上門得以尋求指點（記者陳彥廷攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播