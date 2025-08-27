現役日本AV女優來台賣淫！落地第二天遭逮 隔天強制驅逐出境

以觀光名義來台賣淫的日籍AV女優。（警方提供）

〔記者許國楨／台中報導〕台中市警方近期展開掃黃，前往西屯區多處日租套房、旅館及摩鐵突擊臨檢，意外查獲3名日本籍女子，其中一人竟是日本現役「素人系AV女優」，當時也曾引發日本台灣交流協會關切，警方與移民署則強調，全案依法辦理，並已將涉案女子強制驅逐出境。

經查，3名日籍女子中，其中1人是藝名（花名）「良田奈」的28歲現役素人AV女優，這些「素人」標榜是家庭主婦、大學生、上班族，以非專業拍攝手法，強調與一般人生活相似真實感，通常以低成品方式拍攝色情影片，再上傳至日本FC2影音平台，由會員免費或付費觀賞。

今年5月她就曾以觀光名義入境台灣，疑賣淫90天後返日，近日再度來台，卻在落地第二天就被查獲，當時她身穿黑色連身洋裝，坐在摩鐵房間內等待客人上門，而接客開價高達新台幣2萬元、服務時間僅50分鐘，是一般行情四倍之多，另有兩名日本女子也遭查獲，3人均以觀光免簽方式入境，涉嫌「假觀光、真賣淫」。

警方當場先以中文詢問再改用英文未果，最後說出日文「パスポート（護照）」後，女子才緩緩拿出證件接受查驗，案件曝光後，日本台灣交流協會曾多次致電警方，詢問3名日籍女子身份資料，也關切查獲過程是否有侵害人權情況，對此，警方強調，全程依法偵辦，依《社會秩序維護法》裁罰3000元，並無任何違法處置。

移民署中區專勤隊也指出，依《入出國及移民法》規定，外國人在台停留或居留期間不得從事與其許可原因不符行為，而這3名日籍女子明顯違規，因此在警方查獲隔日，迅速強制驅逐出境。

