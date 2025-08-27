基隆東岸商場案遭NET控告強盜 謝國樑罪嫌不足再獲不起訴

基隆市長謝國樑遭NET控告涉犯加重強盜等罪，基隆地檢署2月認定罪嫌不足，經主富聲請再議，高檢署發回續查。地檢署今（27日）偵結仍認定罪嫌不足，處分謝等人不起訴。 （資料照，記者林嘉東攝）

2025/08/27

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市長謝國樑因東岸商場易主案，去年2月指示40多名警力強制接管商場，原營運商大日的協力廠商、主富服裝公司（NET）提告謝國樑等人涉犯加重強盜等罪。基隆地檢署2月認定罪嫌不足，經主富聲請再議，高檢署發回續查。基隆地檢署今（27日）偵結仍認定罪嫌不足，處分謝等人不起訴。

基隆市東岸商場易主案發生產權爭議，主富服裝公司（NET）主張擁有東岸商場二到四樓所有權，不滿基隆市府在商場產權糾紛仍在司法訴訟中，沒有法院的執行命令下，去年2月1日凌晨指示40多名警力違法破門而入強制接管商場，隔天即委任律師控告謝國樑、基隆市府交通處長王圳宏、基隆市警一分局前分局長林詔徹等人涉嫌強盜等罪。

基隆地檢署今年2月偵結，認定東岸商場二至四樓增建的部分並非主富獨立出資等4大理由，處分謝國樑等人不起訴。主富不服，聲請再議，高檢署今年4月間發回續查。基隆地檢署續查後仍認定罪嫌不足，處分謝國樑等人不起訴。

基隆地檢署續查認為，東岸停車場營運委外案，於2016年1月1日起至2024年1月31日止，均由基隆市政府與大日公司所簽訂，主富公司並非契約當事人。且於2016年3月起，大日公司偕同主富公司向基隆市政府提出東岸停車場商場規劃改善計畫，就改善計畫所召開的會議中，有載明同意將闢建完成的商場無償移轉予基隆市政府，故基隆市政府在此前提下，方同意大日公司與主富公司所提出的改善計畫。

此外，大日公司與基市府就東岸停車場營運委外案所簽立之第一次續約中，已將東岸停車場增建建物部分納入契約中「委託營運資產」範圍，主富公司亦出具合作同意書，聲明其為大日公司協力廠商，願意配合遵守第一次續約的約定，故基隆市政府本於前揭情事，確信大日公司及主富公司就東岸停車場營運委外案，均願意配合第一次續約相關約定辦理。

檢方認為，依第一次續約契約明文約定，於營運委外期間結束後，若大日公司逾期未依約返還營運資產，基隆市政府得逕行收回營運資產，而主富公司亦曾出具合作同意書聲明願意配合第一次續約相關約定辦理，因此謝國樑在大日營運權到2024年1月31日24時終止後，2月1日行動接管東岸停車場增建建物，難認謝等4人有無故侵入他人建築物的犯意。

此外，基市府2月1日行動時所接管的東岸停車場增建建物及所拆除、更換之門鎖，依第一次續約契約約定，均屬為基隆市政府所有，於委託營運期間屆滿後須返還予基隆市政府之營運資產，故謝等人於2月1日行動時接管東岸停車場增建建物，並拆除、更換相關門鎖，謝等人主觀上均係認知在接管基隆市政府所有並有權處理之財產，也難認謝等人存有竊佔或毀損的犯意。

