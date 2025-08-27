食品廠勾結環保公司廢液偷排景美溪 北市環保局清潔隊員竟涉包庇

桃園地檢署指揮廉政署、環保署、桃園市環保局查獲新北市清運水肥環保公司涉嫌將廢液排放到景美溪上游。（記者余瑞仁翻攝）

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園地檢署去年破獲六和化工以廠房筏基掩埋上千公噸廢棄物案，檢方另追查發現，六和化工旗下食品子公司委託環保科技公司，涉勾結台北市政府環保局廢棄物處理管理科稽查清潔隊員楊姓叔姪提供攔查水肥車勤務表，包庇讓食品廠廢液排景美溪，另案偵結，將食品公司張姓協理、環保公司負責人成女及其李姓兒子、楊姓叔姪等21人分依貪污治罪條例、廢棄物清理法等罪嫌追加起訴。

桃園地檢署國土專組檢察官賴瀅羽於去年間破獲六和化工股份有限公司等公司以廠房筏基掩埋千公噸廢棄物案，檢方循線再度指揮廉政署北部地區調查組、保七總隊第三大隊北區中隊、環境部環境管理署北區環境管理中心及桃園市環保局，查出六和旗下子食品公司委託環保科技公司，以非法清運、貯存、處理報廢之食品及藥品等廢棄物形成產業鏈，而台北市環保局廢棄物處理管理科清潔隊稽查員楊姓叔姪涉嫌包庇圖利。

起訴指出，食品子公司在2022年至2024年間委託不具合法處理資格的環保公司清運報廢食品，環保公司在新北市深坑區設立非法場地，向不知情的食品、藥廠客戶收取報廢食品及藥品，並拆包、混水、倒桶，偽裝成「水肥」送進汙水廠，甚至直接偷排景美溪，環保公司負責人成女不僅偽造汙水廠、焚化爐文件，欺騙食品、藥廠客戶，還與葉姓貨運公司負責人合作，調派車輛運送廢棄物。

而成女與其兒子李男為與環保稽查人員建立良好關係，2018年至2024年長期贈送台北市清潔隊稽查員楊姓叔姪報廢或僅為堪用的洗衣精、洗衣膠囊、洗碗精、牙膏等物品及價值2900元的飲水機1台，2人多次透過通訊軟體洩漏攔查水肥車勤務時間給成女，登載不實稽查紀錄，放任環保公司非法處理事業廢棄物，檢察官認為楊姓叔姪收受價值報高物品雖無形成收賄對價，但仍涉圖利罪。

檢調今年2月起發動四波搜索，分別到台北市、新北市及桃園市等地執行搜索及稽查，並查扣環保公司、成女名下帳戶2537萬餘元及楊姓叔姪收受之大量報廢品等物證。經檢察官訊問後，向法院聲請羈押禁見楊姓叔姪、成女、李男4人獲准，其餘被告以30萬元至5萬元不等金額交保；檢察官今偵結依貪污治罪條例圖利罪、廢棄物清理法等罪嫌將涉案21人追加起訴，並建請法官從重量刑。

桃園地檢署指揮廉政署、環保署、桃園市環保局發動搜索，查獲新北市清運水肥環保公司組成非法產業鏈傾倒事業廢液。（記者余瑞仁翻攝）

