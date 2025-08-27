台南永康高樓火警 消防灑水系統即時救援

自動灑水系統發揮效用，協助撲滅火勢。（民眾提供）

2025/08/27 18:24

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南永康區復華三街1處大樓今天下午傳出火警，由於該動建物附近巷弄狹小，且起火地點在11樓，消防隊員辛苦灌救，而屋內的自動灑水設備也即時發揮功效，快速撲滅。

南市消防局接獲火警報案，且有民眾受困屋內，立即派遣12車、24人趕往，全力搶救。

所幸當下起火戶的房門關閉，阻止煙熱向外擴散，而大樓的自動灑水系統也啟動，成功發揮效用，快速撲滅火勢，阻止災害擴大發生。

消防局第五大隊大隊長陳坤宗表示，這次火警燃燒枕頭、鞋子等雜物，幸賴大樓消防安全設備即時啟動，民眾報案也很迅速，避免了可能的嚴重災害。

消防局長李明峯則指出，現代高層大樓的結構設計、室內裝修與家具，大量使用木材塑膠化合物，一旦發生火警，將會產生濃黑又具毒性的熱煙，恐讓災情加劇。

李明峯提到，有些集合住宅大樓，已超過一般消防雲梯車升梯的最大高度，以今天的火警地點為例，位於狹小巷道內，也會影響雲梯車腳架伸展，阻礙雲梯升梯救援。

李明峯說，超過11樓的高層大樓火災，必須依靠建築物本身設置的消防自動灑水系統，才是最有效率的滅火方式；大樓居民自身的防災意識，以及大樓消防安全設備的整備，就是活命的關鍵。

