車手進大學ATM領贓款 屏東警攜手校方逮17人、瓦解詐團

大學自治卻淪為車手取款的漏洞，屏東縣警局特別與全縣大學院校聯合打詐。（記者葉永騫攝）

2025/08/27 18:37

〔記者葉永騫／屏東報導〕大學自治卻淪為車手取款的漏洞，屏東縣警局特別與全縣大學院校聯合打詐，5次出擊共逮獲17名詐騙成員，將車手、收水、控盤人全數逮獲，還瓦解了一個詐騙集團，將詐團趕出校園。

屏東縣警局長甘炎民表示，詐騙集團在警政署全力打詐、防詐，建立通報及檢舉後，車手在超商、銀行取款很容易被發現甚至逮捕，因此詐騙集團將取款地轉往校園自治的校園內；屏東警方發現車手今年4、5月集中在美和科大、屏東大學等多所學校內的ATM提領，1-7月高達552筆。由於警方進入校園必須要經過學校同意，於是與學校合作加強防詐通報，陸續逮捕17名嫌犯，從車手溯源抓到收水再往上到控盤，偵破整個集團，也因此車手不敢在校園提款、次數也降到0，成果顯現。

屏東縣刑警大隊長葉士傑說，校園防詐共發動5波打擊行動，查獲17名車手與幹部，查扣汽車3部、現金51萬元、手機13支、筆電及提款卡等證物；今年屏東縣共查獲車手128人，也讓詐領的筆數從5月的1816筆減到7月只剩62筆，成效顯著。

美和科技大學校長王建臺指出，校內為了方便學生提領，設有3部提款機，學校人員在今年4-5月發現有不明人士進入校園提款，特別加強境外學生的關懷行動，因為外國學生較容易被吸收成為詐團車手，所幸沒有學生涉案或受騙。

屏東縣警局長甘炎民感謝美和科大校長王建臺的協助。（記者葉永騫攝）

警方逮捕17名嫌犯，起出36張提款卡及大量現金。（記者葉永騫攝）

