    首頁　>　社會

    澳底海巡隊新造35噸PP-3529巡防艇成軍 強化東北角海域防線

    海巡署艦隊分署澳底海巡隊新造35噸級巡防艇PP-3529今天成軍，加入東北部海域救生救難，與查緝走私行列。（記者林嘉東翻攝）

    海巡署艦隊分署澳底海巡隊新造35噸級巡防艇PP-3529今天成軍，加入東北部海域救生救難，與查緝走私行列。（記者林嘉東翻攝）

    2025/08/27 18:19

    〔記者林嘉東／新北報導〕海巡署艦隊分署澳底海巡隊新造35噸級巡防艇PP-3529今（27日）天成軍，加入東北部海域救生救難，與打擊走私行列。澳底海巡隊長姜義皇表示，PP-3529艇上配置高壓水砲，每小時噴水量約7萬公升、射程可達60公尺，具備強大消防與滅火能力，搭配隊上另一艘同型巡防艇PP-3591，將提升澳底海巡隊在東北角海域救生救難與查緝能量。

    海巡署艦隊分署澳底海巡隊今天下午在新北市貢寮區漁會碼頭舉行「PP-3529巡防艇成軍與祈福典禮」，由澳底海巡隊長姜義皇主持，邀請新北市貢寮區區長柯建輝、貢寮區漁會理事長陳國光到場，祝福新艇執行各項維護漁權、海域主權及巡弋任務順利平安。

    姜義皇表示，PP-3529艇為艦隊分署「籌建海巡艦艇前瞻發展計畫」新造35噸級巡防艇，具備速度快、吃水淺、操縱靈活及節能減碳等優勢。該艇船長22.35公尺、船寬5.12公尺、最大吃水1.0公尺，續航力達676浬，最高航速可達45節（約時速83公里）。艇上配置高壓水砲，每小時噴水量約7萬公升、射程可達60公尺，具備強大消防與滅火能力。

    此外，PP-3529艇船體以鋁合金打造，並強化船舷防撞設計，於執行查緝登檢任務時更具安全與效率，與迅速應處各類海上狀況，無論是漁權維護、治安維護或救生救難，皆能發揮最大效能。

    海巡署艦隊分署澳底海巡隊今天下午在新北市貢寮區漁會碼頭舉行「PP-3529巡防艇成軍與祈福典禮」，由澳底海巡隊長姜義皇主持，會後與新北市貢寮區區長柯建輝、貢寮區漁會理事長陳國光及多位地方仕紳合影留念。（記者林嘉東翻攝）

    海巡署艦隊分署澳底海巡隊今天下午在新北市貢寮區漁會碼頭舉行「PP-3529巡防艇成軍與祈福典禮」，由澳底海巡隊長姜義皇主持，會後與新北市貢寮區區長柯建輝、貢寮區漁會理事長陳國光及多位地方仕紳合影留念。（記者林嘉東翻攝）

