女廁藏針孔超過800名女性受害！「OAT」偷拍色魔判刑

檢警破獲社團「OAT」上傳交流女子如廁等偷拍影片，共800多名女子受害，台中地院今天判處主嫌黃男15年徒刑、廖男16年徒刑。（資料照）

2025/08/27 17:52

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中地檢署追查Telegram（TG）的社團「SCP」，交流性影像與性影片一案，又發現此社團涉案的黃姓男子，與廖姓男子等共犯成立另一社團「OAT」，上傳與交流女子如廁的偷拍影片，已知共800多名女子受害，包含20名未成年少女或兒童，檢方共起訴黃男等4人，不法利益73萬餘元，台中地方法院依觸犯「兒童及少年性剝削防制條例」等罪名，今天（27日）判處黃男15年徒刑，廖男16年徒刑，可上訴。

依據檢警的偵查，主嫌黃男（32歲）偷拍的地點，多數是進出頻繁的小吃店或餐飲店內，包括肉圓店、牛肉麵店等小吃店的廁所內，從2020年開始，用抹布包住針孔攝影機，偷拍女子如廁畫面，到2024年檢警查獲為止，共計236名女子受害，包括16名未成年女子。

請繼續往下閱讀...

共犯廖男（25歲）部分，則從2022年起，在新北市某公園的女廁偷拍，他還在網路蒐集並取得性影像，彙整成各種專輯，有419名女子受害，當中4人尚未成年，中檢聲押2人獲准。

至於其他共犯成員部分，張男（24歲）從2022年起，於台中市某桌遊店的廁所內，將攝影機藏放雜物堆中，偷拍100名成年女子；李男（25歲）則是透過交換等管道，蒐集取得77名女子上廁所等偷拍的性影。

上述偷拍影像，共計800多名女子受害，包含約20名未成年者，黃男等4人將影片上傳至「SCP」、「OAT」，用於販售或交換，共獲利73萬餘元，台中地方法院依觸犯「兒童及少年性剝削防制條例」等罪名，判處黃男15年徒刑，廖男16年徒刑，張男與李男各6年4月、2年4月徒刑，不法所得沒收，可上訴。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法