為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    女廁藏針孔超過800名女性受害！「OAT」偷拍色魔判刑

    檢警破獲社團「OAT」上傳交流女子如廁等偷拍影片，共800多名女子受害，台中地院今天判處主嫌黃男15年徒刑、廖男16年徒刑。（資料照）

    檢警破獲社團「OAT」上傳交流女子如廁等偷拍影片，共800多名女子受害，台中地院今天判處主嫌黃男15年徒刑、廖男16年徒刑。（資料照）

    2025/08/27 17:52

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中地檢署追查Telegram（TG）的社團「SCP」，交流性影像與性影片一案，又發現此社團涉案的黃姓男子，與廖姓男子等共犯成立另一社團「OAT」，上傳與交流女子如廁的偷拍影片，已知共800多名女子受害，包含20名未成年少女或兒童，檢方共起訴黃男等4人，不法利益73萬餘元，台中地方法院依觸犯「兒童及少年性剝削防制條例」等罪名，今天（27日）判處黃男15年徒刑，廖男16年徒刑，可上訴。

    依據檢警的偵查，主嫌黃男（32歲）偷拍的地點，多數是進出頻繁的小吃店或餐飲店內，包括肉圓店、牛肉麵店等小吃店的廁所內，從2020年開始，用抹布包住針孔攝影機，偷拍女子如廁畫面，到2024年檢警查獲為止，共計236名女子受害，包括16名未成年女子。

    共犯廖男（25歲）部分，則從2022年起，在新北市某公園的女廁偷拍，他還在網路蒐集並取得性影像，彙整成各種專輯，有419名女子受害，當中4人尚未成年，中檢聲押2人獲准。

    至於其他共犯成員部分，張男（24歲）從2022年起，於台中市某桌遊店的廁所內，將攝影機藏放雜物堆中，偷拍100名成年女子；李男（25歲）則是透過交換等管道，蒐集取得77名女子上廁所等偷拍的性影。

    上述偷拍影像，共計800多名女子受害，包含約20名未成年者，黃男等4人將影片上傳至「SCP」、「OAT」，用於販售或交換，共獲利73萬餘元，台中地方法院依觸犯「兒童及少年性剝削防制條例」等罪名，判處黃男15年徒刑，廖男16年徒刑，張男與李男各6年4月、2年4月徒刑，不法所得沒收，可上訴。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播