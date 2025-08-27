我國與中東經濟及技術合作研討會 陳白立：尋找新契機與方向

展望與探索雜誌社發行人陳白立（圖左）與政治大學副校長陳樹衡（右）合影。（調查局提供）

2025/08/27 18:01

〔記者王定傳／新北報導〕調查局展望與探索雜誌社今與政治大學、中華民國阿拉伯文化經濟協會，共同舉辦「我國與中東國家經濟及技術合作」學術研討會，邀請國內專家學者從經濟合作、文化交流、外交互動等面向，探討兩岸各自與中東國家關係；調查局長、展望與探索雜誌社發行人陳白立表示，我國與中東國家有極大空間進一步深化合作，透過這次研討會主題尋找新契機與方向。

陳白立並表示，中東雖距離遙遠，文化迥異，但與我國在資源、技術及潛力方面，具備高度互補性，從沙烏地阿拉伯的「願景2030」計畫，到以色列的創新科技，再到土耳其與埃及的工業發展目標，均顯示我國與中東國家有極大空間進一步深化合作；此次論壇特別邀請3位中東國家的駐台代表，展現台灣與中東雙邊合作的新契機與新氣象。

調查局表示，在美國實施新一輪「對等關稅」政策下，全球經貿環境充滿動盪，讓台灣等出口導向經濟體面臨巨大調整壓力，無法再以過往「市場集中、依賴單一國家」的模式來思考出口戰略；中東地區雖距離遙遠、文化迥異，但與我國在資源、技術與潛力方面，具備高度互補性，同時也是中國推動「一帶一路」的聚焦區域，對兩岸均具有重要戰略價值。

調查局指出，這次學術研討會分為上、下午場次，分別探討台灣、中國與中東國家的往來互動關係；開幕式由政大副校長陳樹衡主持，中阿協會理事長方振仁、陳白立、外交部政務次長吳志中分別代表主辦單位及與會貴賓致詞，並邀請恐怖主義研究權威淡江大學戰略研究所教授汪毓瑋以「美國川普政府與拜登政府反恐政策之比較-以中東地區為例」為題發表專題演講。

調查局表示，為增進國人對中東地區了解，中阿協會自2016年起，連續10年與政大共同舉辦「中阿論壇」系列研討會，透過相關領域學者專家集思廣益，期使各界以務實、理性態度看待我國與中東國家的關係，成果深獲各界好評，已成為探討中東區域研究、伊斯蘭世界文化與宗教的年度重要學術盛會。

