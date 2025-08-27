為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    勾結黑幫盜賣1.68億毒品 最貪調查官徐宿良另犯偽造文書案判1年10月

    最貪調查官徐宿良與其妻子均被起訴求處重刑。（資料照）

    最貪調查官徐宿良與其妻子均被起訴求處重刑。（資料照）

    2025/08/27 17:25

    〔記者余瑞仁／桃園報導〕調查局航業處基隆站不慎搞丟6.5公斤毒品，承辦調查官詹孟霖偽造公文矇混過關，不料東窗事發，桃園地檢署指揮調查局追查意外破獲「最貪調查官」該站前組長徐宿良涉嫌勾結黑幫盜賣1.68億元毒品案。盜賣毒品主案仍由桃園地方法院審理中，其中徐宿良與前航基站副主任林聖智，因另一起毒郵包案毒品遺失，偽造「毒品送驗中」公文搪塞檢察官函文與電話詢問辦案進度，桃園地院今（27）日先行審結，依偽造文書罪將徐宿良判處1年10徒刑，林聖智獲判無罪。

    徐宿良、詹孟霖另被起訴於另起荷蘭毒郵包案證物遺失案中，以立可白塗改辦公室工作登記簿，誆騙查獲毒郵包的財政部台北關人員，指稱案件轉由台北市調處調查後已結案；桃園地院審理認為，該工作登記簿為航機站內部辦案備忘錄性質，並非刑法所規定之公文書，縱有竄改、登載不實，也難以偽造文書罪相繩，今日將徐、詹2人就此案部分判處無罪。

    桃園地檢署起訴指出，財政部關務署台北關於2019年3月間截獲從美國寄來的6.5公斤毒品郵包，調查局採樣驗出為含有二級毒品甲基安非他命，交由航基站詹孟霖承辦，經郵局協助投遞，想釣出收件人，不料沒人認領，案情陷入膠著，桃園地檢署半年內兩度函詢航基站辦案進度，都沒下落，同年11月乾脆直接打電話給詹孟霖，要他以公文回覆，詹孟霖和同事開始翻箱倒櫃找毒品郵包，卻遍尋不著。

    詹孟霖事後向緝毒組長徐宿良等長官口頭報告，徐宿良、林聖智擔心被究責而未向上陳報，卻共同商議以毒品送驗理由應付檢察官的催辦，同年11月間，詹孟霖兩度偽造送驗公文，還用修正帶更改日期，意圖矇混過關；但紙包不住火，桃檢承辦主任檢察官葉益發事後追出該批6.5公斤毒品郵包不見了，指揮調查局北機站偵辦，意外查出徐宿良、李翠萍夫婦、及李的弟弟李智超等人銀行存款高達1億123萬餘元。

    深入追查後，發現徐宿良從2012年11月起，透過線民竹聯幫成員楊正祥等人盜賣他案查扣的3萬顆一粒眠，另調包他案查扣的92公斤、142公斤的K他命毒品後透過黑幫轉賣，案情曝光、震驚全國。

    此案驚奇不斷，該批6.5公斤毒郵包於2022年9月27日，突然在航基站地下室庫房1個鐵櫃裡被尋獲，由於鐵櫃內部前端擺放其他案件扣押的逾1公噸桶裝毒品原料遮擋，以致先前多次清查都沒發現，當時因要辦理扣案毒品銷燬作業，將桶裝毒品原料搬空後才發現毒郵包竟被塞放於該處。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    檢調偵辦最攤調查官盜賣毒品案，在徐宿良住處查扣大批名表。（資料照）

    檢調偵辦最攤調查官盜賣毒品案，在徐宿良住處查扣大批名表。（資料照）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播