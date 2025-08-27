勾結黑幫盜賣1.68億毒品 最貪調查官徐宿良另犯偽造文書案判1年10月

最貪調查官徐宿良與其妻子均被起訴求處重刑。（資料照）

〔記者余瑞仁／桃園報導〕調查局航業處基隆站不慎搞丟6.5公斤毒品，承辦調查官詹孟霖偽造公文矇混過關，不料東窗事發，桃園地檢署指揮調查局追查意外破獲「最貪調查官」該站前組長徐宿良涉嫌勾結黑幫盜賣1.68億元毒品案。盜賣毒品主案仍由桃園地方法院審理中，其中徐宿良與前航基站副主任林聖智，因另一起毒郵包案毒品遺失，偽造「毒品送驗中」公文搪塞檢察官函文與電話詢問辦案進度，桃園地院今（27）日先行審結，依偽造文書罪將徐宿良判處1年10徒刑，林聖智獲判無罪。

徐宿良、詹孟霖另被起訴於另起荷蘭毒郵包案證物遺失案中，以立可白塗改辦公室工作登記簿，誆騙查獲毒郵包的財政部台北關人員，指稱案件轉由台北市調處調查後已結案；桃園地院審理認為，該工作登記簿為航機站內部辦案備忘錄性質，並非刑法所規定之公文書，縱有竄改、登載不實，也難以偽造文書罪相繩，今日將徐、詹2人就此案部分判處無罪。

桃園地檢署起訴指出，財政部關務署台北關於2019年3月間截獲從美國寄來的6.5公斤毒品郵包，調查局採樣驗出為含有二級毒品甲基安非他命，交由航基站詹孟霖承辦，經郵局協助投遞，想釣出收件人，不料沒人認領，案情陷入膠著，桃園地檢署半年內兩度函詢航基站辦案進度，都沒下落，同年11月乾脆直接打電話給詹孟霖，要他以公文回覆，詹孟霖和同事開始翻箱倒櫃找毒品郵包，卻遍尋不著。

詹孟霖事後向緝毒組長徐宿良等長官口頭報告，徐宿良、林聖智擔心被究責而未向上陳報，卻共同商議以毒品送驗理由應付檢察官的催辦，同年11月間，詹孟霖兩度偽造送驗公文，還用修正帶更改日期，意圖矇混過關；但紙包不住火，桃檢承辦主任檢察官葉益發事後追出該批6.5公斤毒品郵包不見了，指揮調查局北機站偵辦，意外查出徐宿良、李翠萍夫婦、及李的弟弟李智超等人銀行存款高達1億123萬餘元。

深入追查後，發現徐宿良從2012年11月起，透過線民竹聯幫成員楊正祥等人盜賣他案查扣的3萬顆一粒眠，另調包他案查扣的92公斤、142公斤的K他命毒品後透過黑幫轉賣，案情曝光、震驚全國。

此案驚奇不斷，該批6.5公斤毒郵包於2022年9月27日，突然在航基站地下室庫房1個鐵櫃裡被尋獲，由於鐵櫃內部前端擺放其他案件扣押的逾1公噸桶裝毒品原料遮擋，以致先前多次清查都沒發現，當時因要辦理扣案毒品銷燬作業，將桶裝毒品原料搬空後才發現毒郵包竟被塞放於該處。

檢調偵辦最攤調查官盜賣毒品案，在徐宿良住處查扣大批名表。（資料照）

