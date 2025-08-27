為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    電動車火燒車搶救演練 新竹縣消防局第1大隊操練這些絕招

    在救災機器人協助下，消防員全力朝起火的車輛射水。（記者黃美珠攝）

    在救災機器人協助下，消防員全力朝起火的車輛射水。（記者黃美珠攝）

    2025/08/27 17:32

    〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣政府消防局第1大隊因應電動車越來越多，新竹縣內電動車持有率到今年5月底不到100台就有1台，今天下午在竹北夜市廣場空地，演練電動車火燒車搶救，鎖定電動車火警容易發生觸電、復燃、釋放有毒氣體或具腐蝕性液體洩漏的高風險情境應變演練。

    第1大隊大隊長沈宥霖說，演練的情境設定張三駕駛電動車發生事故後拋錨，受困駕駛艙，隨時潛伏火燒車危機。他們獲報後立刻出動轄下5個分隊救護、救災同仁到場，救護同仁以破壞器材甫幫張三脫困，車子突然冒出濃煙、竄出火舌，電動車陷入火海。

    救災人員先用斷電插頭快速切斷電動車電源，瞄子手搭配救災機器人射水打火，以車底冷卻瞄子配合防火毯覆蓋全車，阻絕氧氣、防止延燒，同步讓底盤冷卻降溫，最後再以移動式擋水板，以起火的電動車為中心，建立起1個小型蓄水池，讓燃燒後的電動車持續浸泡靜置，防止復燃。

    消防局長陳中振說，電動車火災的複雜性，是新一代消防救災的挑戰，除了今天下午演練路上電動車火災事故搶救，也計畫跟社區合作，模擬社區停車場內充電樁起火、或充電中的電動車火災意外救災演練，希望所有同仁能熟稔救災技巧但永遠都派不上用場。

    新竹縣政府消防局第1大隊的電動車火災事故救災演練，到場後優先幫受困車內者脫困。（記者黃美珠攝）

    新竹縣政府消防局第1大隊的電動車火災事故救災演練，到場後優先幫受困車內者脫困。（記者黃美珠攝）

    火勢轉小後祭出防火毯覆蓋阻絕氧氣、防範延燒。（記者黃美珠攝）

    火勢轉小後祭出防火毯覆蓋阻絕氧氣、防範延燒。（記者黃美珠攝）

    起火的電動車整個被用防火毯覆蓋防範延燒。（記者黃美珠攝）

    起火的電動車整個被用防火毯覆蓋防範延燒。（記者黃美珠攝）

    以起火車輛為中心，消防員用橘色的移動式擋水板注水形成小水池，車子浸泡其中避免復燃。（記者黃美珠攝）

    以起火車輛為中心，消防員用橘色的移動式擋水板注水形成小水池，車子浸泡其中避免復燃。（記者黃美珠攝）

