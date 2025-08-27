出獄難謀職遭歧視！性侵犯聲請「裁判書匿名」 法院裁定駁回

過去涉犯性侵案件的蘇姓男子不滿姓名出現在裁判書查詢系統，聲請遮名，法院日前裁定駁回。（資料照）

2025/08/27 16:39

〔記者劉詠韻／台北報導〕蘇姓男子曾犯性侵、強制罪而遭判刑，認為其姓名出現在「司法院裁判書查詢系統」中，導致難以求職及重建社交生活、甚至影響家庭維繫，因而向法院聲請，要求在過往裁定中遮隱姓名。不過，士林地方法院審理後認為，裁判書公開姓名屬法律明定原則，且既有公開版本已排除身分證字號、出生年月日與住址等敏感資料，因此裁定駁回。全案仍可抗告。

蘇男聲請主張，他過去因數罪併罰案件，遭檢方聲請定應執行刑，並由法院以103年度聲字第1606號裁定駁回確定。該裁定內容後來於裁判書查詢系統上公開，第三人可透過姓名搜尋得知其犯罪經歷，使他在職場與人際關係中屢受影響，嚴重阻礙再社會化過程，侵害其名譽與人格發展，因此希望法院能以「遮隱姓名」或其他方式，避免外界繼續辨識其身分。

合議庭審酌，「法院組織法」第83條規定指出，裁判書公開是落實人民知的權利與監督司法的重要機制，雖可基於隱私保障而限制出生年月日、身分證字號、住所等個資的揭露，但「自然人姓名」原則上仍須公開，且不限於當事人，連訴訟關係人姓名亦同。本案性質並不在法律特別規定應限制公開的範疇，因此不符遮隱姓名的要件。

法院並指，本件裁定正本依刑事訴訟法第51條，完整記載被告姓名、出生年月日、身分證明文件編號及住所；但公開版本已依規範去除身分證字號、出生年月日與住所等個資，僅保留姓名，並未過度揭露。

法院認為，蘇男就未列出的部分再聲請遮隱，屬於誤解，裁定駁回聲請。全案仍可抗告。

