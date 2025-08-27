新莊情侶檔拒檢撞機車害2傷 警埋伏逮人搜出毒品

情侶檔在新北新莊拒檢逃逸，還撞傷2名路人，警方連夜追查後逮捕。（記者陸運鋒翻攝）

2025/08/27 16:28

〔記者陸運鋒／新北報導〕王姓男子昨（26日）晨駕駛休旅車載著蕭姓女友，行經新北市新莊區富國路時，拒絕警方攔檢還撞上雙載機車逃逸，造成2民眾受傷，警方連夜追查鎖定行蹤，昨晚循線在林口區將2人逮捕，並搜出多樣毒品，詢後移送偵辦。

新莊警分局調查，52歲王男與50歲蕭女為情侶，昨天凌晨零時許，由王男駕駛休旅車載蕭女行經新莊富國路時，因車身搖晃引起警方注意欲上前盤查，但王男拒檢踩油門加速逃逸，過程中撞上一輛雙載機車，並波及路邊停放汽車，造成石姓騎士及吳姓女乘客受到擦挫傷，送醫治療後幸無大礙。

案經警方擴大調閱監視器追查，發現王男案發後往泰山方向行駛，棄車轉換友人的機車逃逸，最後停在林口區公園路上，警方鎖定其行蹤前往埋伏，於昨晚9時許，趁2人前來牽車時逮人。

警方指出，2嫌落網後，在包包內查獲海洛因、安非他命、卡西酮煙油等違禁品，詢後將2人依公共危險、過失傷害及毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦，同時採集尿液送檢，釐清是否有毒駕行為，另依道路交通管理處罰條例第62條第4項舉發。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

警方在情侶倆身上搜出海洛因、安非他命等毒品。（記者陸運鋒翻攝）

