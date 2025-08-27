為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    新莊情侶檔拒檢撞機車害2傷 警埋伏逮人搜出毒品

    情侶檔在新北新莊拒檢逃逸，還撞傷2名路人，警方連夜追查後逮捕。（記者陸運鋒翻攝）

    情侶檔在新北新莊拒檢逃逸，還撞傷2名路人，警方連夜追查後逮捕。（記者陸運鋒翻攝）

    2025/08/27 16:28

    〔記者陸運鋒／新北報導〕王姓男子昨（26日）晨駕駛休旅車載著蕭姓女友，行經新北市新莊區富國路時，拒絕警方攔檢還撞上雙載機車逃逸，造成2民眾受傷，警方連夜追查鎖定行蹤，昨晚循線在林口區將2人逮捕，並搜出多樣毒品，詢後移送偵辦。

    新莊警分局調查，52歲王男與50歲蕭女為情侶，昨天凌晨零時許，由王男駕駛休旅車載蕭女行經新莊富國路時，因車身搖晃引起警方注意欲上前盤查，但王男拒檢踩油門加速逃逸，過程中撞上一輛雙載機車，並波及路邊停放汽車，造成石姓騎士及吳姓女乘客受到擦挫傷，送醫治療後幸無大礙。

    案經警方擴大調閱監視器追查，發現王男案發後往泰山方向行駛，棄車轉換友人的機車逃逸，最後停在林口區公園路上，警方鎖定其行蹤前往埋伏，於昨晚9時許，趁2人前來牽車時逮人。

    警方指出，2嫌落網後，在包包內查獲海洛因、安非他命、卡西酮煙油等違禁品，詢後將2人依公共危險、過失傷害及毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦，同時採集尿液送檢，釐清是否有毒駕行為，另依道路交通管理處罰條例第62條第4項舉發。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    警方在情侶倆身上搜出海洛因、安非他命等毒品。（記者陸運鋒翻攝）

    警方在情侶倆身上搜出海洛因、安非他命等毒品。（記者陸運鋒翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播