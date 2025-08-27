自投羅網！大馬車手跨境犯案設斷點 隔1月再來住同飯店被逮

馬來西亞車手跨境犯案，提領10萬離境後，僅隔1個月竟再入境、還入住同一間飯店，警方獲報立即出動，當場將他逮捕到案，後續依詐欺取財與洗錢罪嫌移送南檢偵辦。（民眾提供）

2025/08/27 16:01

〔記者王捷／台南報導〕上個月才入境當車手，這個月又來！馬來西亞籍朱姓男子上月入境台南提領10萬詐欺贓款迅速離境，檢方原擬發布通緝，未料他本月再度入境，還入住同一間飯店，所幸飯店機警通報，警方立即將他逮捕、帶回偵辦，今天案情曝光，警方強調將追溯上游嚇阻囂張詐團。

警方調查，朱男是在境外詐團指示下，負責到台南提領詐欺款項。上月他順利提領10萬元後離境，南檢當時已接獲警方呈報、準備依法聲請通緝，但相關程序尚未完成，朱男竟再次現身台南，讓專案小組有機會當場收網。

辦案人員指出，境外車手常以短期觀光名義入境，透過快速提領、隨即出境的模式，規避偵辦與追蹤，形成跨境詐欺集團的金流斷點，一旦發布通緝，海外車手就能在機場被攔下，但是朱男趁通緝發布前再次入境，好在警方與旅宿業者通報合作，才能抓到他。

警方表示，朱男的行徑涉及詐欺取財與洗錢防制相關罪嫌，目前已將他移送台南地檢署偵辦。檢方後續將釐清他與境外詐團的聯繫方式，追查金流來源與共犯結構，並研議是否再啟動跨境合作，以切斷詐團藉由境外人士當車手的模式。

警方呼籲，詐騙集團利用觀光、打工等名義吸引境外人士來台擔任車手，手法已成常態；民眾若遇陌生人邀請代領款項或轉帳，務必提高警覺，避免淪為詐團幫凶。警方強調，打擊跨境詐欺需要社會各界協力，任何可疑情況都應即刻通報，以防止更多財損。

