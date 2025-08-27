黑幫會計師收購公司戶頭助詐團洗錢 64人受害、財損7.8億

警方查扣犯案手機與相關公司帳戶。（記者邱俊福翻攝）

2025/08/27 15:54

〔記者邱俊福／台北報導〕竹聯幫海鐵堂幹部「神鬼會計師」男子王力行，年初因涉嫌成立大量人頭公司，協助詐團以左手換右手多層次洗錢手法躲避追查，遭檢警逮捕羈押後，刑事警察局偵七大隊第三隊偵查又發現，王男也透過高價收購公司帳戶方式，協助隱身柬埔寨詐團洗錢，並派員赴銀行臨櫃大額提領贓款，犯案短短半年有64人受害、財損高達7.8億元，其中有名7旬退休婦人被騙走逾2億元，案經至上月底發動4波查緝行動，將王等24人送辦，當中除早被羈押的王男外，另有劉姓等3名旗下幹部遭檢方羈押獲准。

警方調查，57歲王男，過去曾從事會計師相關工作，對公司報表等專業知識熟稔，雖無執照，但對外自稱是會計師；2020年間他曾假冒各種身分，出席政商名流聚會，佯稱跟銀行關係良好，可協助增貸，騙取受害人公司大小章、存摺後，盜開支票變現被法辦，當年被媒體稱是「神鬼會計師」；今年初，王男被檢警查出勾串詐團，大量設置人頭公司協助接收與提領贓款，警方逮捕王男等19人送辦，王男經檢方聲押禁見獲准。

隨後，警方於偵辦另個詐欺犯罪過程中，查知王男旗下另個不法組織，專於網路工商登記網頁查詢小資本額公司行號，鎖定註記停業，但未撤銷公司行號為對象，主動聯繫以每家30萬元至50萬元價格收購其公司帳戶，將這些公司帳戶供給假投資詐團匯集贓款使用，最後派出旗下車手團成員赴銀行臨櫃大額提領贓款。

該集團從去年6月至今年1月間，使用12家公司的24個公司帳戶協助詐團洗錢，共有64人受害，當中新北市1名7旬退休在家的婦人，被假投資詐團以投資股票，穩賺不賠話術引誘，短短數月間，甚至一連數日匯款千萬元，被騙走逾2億元，直至辦案警方分析帳戶，挖掘出該婦人，透過刑事局「詐欺防制諮詢小組」聯繫其兒子，兒子才發現母親被詐，趕緊報案。

警方經蒐證，從今年5月至上月底，發動4波查緝行動，除借提在押王男，並陸續逮捕鄭姓等水房、車手頭、車手等23人到案，訊後依組織犯罪防制條例、刑法加重詐欺罪、洗錢防制法等罪移請台北地檢署偵辦。

