新北兒少安置機構連環性平案 鄭宇恩要求檢討量能、重建通報機制

針對新北市某兒少安置機構多名安置學生之間發生多起性平事件，市議員鄭宇恩揭露此案後，也在市議會提案要求社會局進行改進與預防作為專案報告，今日舉行報告。（翻攝鄭宇恩粉專）

2025/08/27 15:46

〔記者黃子暘／新北報導〕針對新北市某兒少安置機構多名安置學生之間發生多起性平事件，市議員鄭宇恩揭露此案後，也在市議會提案要求社會局進行改進與預防作為專案報告。今（27）日會後，她指出，她在會間要求社會局重建通報機制、自學評估，並正視安置機構量能不足問題。社會局說，安置量能不足是全台灣共同困難，社會局推出「類家庭」補充量能，已有23戶服務中。

鄭宇恩指出，安置兒少家庭功能未能完全發揮，因此需要相關單位更加重視，但新北市兒少安置機構量能不足，導致本應安置12歲以上少年的機構安置了年齡更低的孩子，還發生社工週末要帶兒少去住飯店、醫院的狀況。

針對安置機構一案，鄭宇恩說，該案兒少被安排在機構自學，因此喪失對外求救的機會，安置兒少就學權益遭忽視，但任何理由都不應剝奪憲法賦予孩子的受教權，她建議建立包含社政、教育及警政的討論機制，來決定孩子到底是否能以自學取代到校就學。

此外，鄭宇恩說，此案也凸顯相關單位橫向通報遲緩；性平案發生於5月下旬，6月下旬機構才通知學校，學校通報警政系統，7月上旬才完成報案程序，冗長調查過程無法在第一時間接住孩子，建立時效規範才能即時應變。

社會局表示，安置量能不足是全台灣的困境，新北23戶「類家庭」現正服務，將持續利用多元方式強化量能；此案是機構主動通報社會局，依照中央法規調查，無延遲通報問題，至於安置兒少是否採用多元替代性教育，將納入團體決策，以孩子身心安全為前提維護受教權。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

