拒入「國家隊」卻高價批售大賺國難財 口罩廠老闆判刑1年10月

藍男拒絕政府徵用，卻私下生產口罩以每片12到16元高價批售。（資料照）

2025/08/27 15:33

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市大溪區由藍姓男子經營的口罩工廠，2020年疫情期間以「現在沒有生產」為由拒絕政府徵用口罩，卻私下生產且以每片12到16元高價批售，大發國難財，案經桃園地檢署指揮桃園市調查處及海巡署搜索查扣38萬590片口罩，依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」起訴藍男及其公司，並請法院依法沒收不法所得；桃園地院近日審結將藍某判處1年10月徒刑，公司判罰200萬元，扣案犯罪所得609萬餘元沒收。

判決指出，藍男的口罩工廠原本領有的製造醫療器材許可證，已在2019年12月間屆期失效，因應武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，衛福部2020年1月底徵用口罩，並於同年2月間向藍男徵用醫療口罩，他以「現在沒有生產」為由拒絕，卻私下生產口罩，以每片12到16元批售，高於當時口罩每片5元價格發國難財，不法獲利達2095萬餘元。

桃園地檢署接獲檢舉指揮海巡署偵防分署偵防查緝隊、桃園市調查處、桃園市刑大組成專案小組蒐證，2020年5月19日會同桃市府衛生局持搜索票前往藍男公司搜索，當場查扣38萬590片口罩、大批製造原料、包裝盒，以及藍男銀行存摺、手機、平板電腦、電腦主機等證物，藍男訊後以45萬元交保，檢察官另向法院聲請扣押藍男及其公司財產獲准。

桃園地院審理時，藍某否認自己有生產或販售醫療口罩；法官依多名證人證詞及通訊軟體上的連繫交易紀錄，認定藍在販售口罩時，曾出示檢驗報告，聲稱自家所產的口罩具備過濾細菌的功效，屬於醫療口罩，卻為規避查緝以「平面口罩」來掩飾；藍又趁著疫情嚴峻、民眾急需防疫物資、口罩供不應求之際，將原本每片只要1.2至3元的口罩哄抬為12至16元不等牟取暴利，堪稱情節重大，近日審結依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第12條第1項之罪，將藍某判處有期徒刑1年10月，藍吉軻德貿易公司處罰金200萬元，扣案犯罪所得609萬餘元沒收。

檢調人員搜索時在工廠查扣逾38萬片口罩。（資料照）

