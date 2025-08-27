毒駕女拖撞警所長殉職 喪屍煙彈上游判刑1年8月

新北市土城警分局清水所長劉宗鑫日前追緝毒蟲時遭拖撞殉職，圖為警方在案發現場圍起封鎖線。（資料照）

2025/08/27 15:04

〔記者王定傳／新北報導〕去年9月間，30歲女子陳嘉瑩吸食含有依托咪酯製成的「喪屍煙彈（案發時為第三級毒品，去年11月提升為第二級毒品）」後毒駕上路，拖行新北市土城警分局清水派出所長劉宗鑫，並猛力貼撞環狀線捷運工地圍籬致死，檢方今年2月間依殺人等罪嫌起訴陳女及販售給她毒品的毒販劉坤和，新北地院日前依販賣第三級毒品罪，判處劉1年8月徒刑；至於陳女尚在審理中。

檢警調查，去年9月27日，陳女透過微信向劉嫌以3000元價格購買一顆煙彈，30日吸食後仍駕車上路，當晚10時許，跑到新北地檢署等朋友。

檢警調查，劉宗鑫巡邏經過新北檢，見陳女車牌已註銷且包包疑似藏毒，要求她下車但遭拒絕，隨即把手伸入車窗內抓住方向盤，防止她逃跑，怎料，陳女竟猛踩油門向前疾駛，拖行當時抓住她衣領、左手臂及車窗玻璃、沿途喝令她下車的劉宗鑫。

檢警調查，陳女涉以S型危險駕車，拖行約245公尺後撞擊施工護欄，致垂掛於車窗旁的劉宗鑫後背撞擊護欄，受有頭胸腹背部、四肢多處外傷骨折等傷害，送醫不治死亡。

檢警2小時後拘提肇事逃逸的陳女到案，經採集尿液送驗，發現安非他命、依托咪酯類等毒品成分均呈陽性反應，訊後聲押禁見獲准，經持續追查發現陳女毒品上游，去年11月將劉嫌逮捕，並聲押禁見獲准。

劉嫌審理時坦承犯行，合議庭審酌劉嫌在偵查及審理中均自白不諱並供出毒品來源，予以減輕其刑，但他正值青年，竟以販賣第三級毒品方法謀取不法利益，不同意依刑法59條減刑，另考量他始終坦承犯行，態度尚可、販賣毒品價量、對象僅有1人等因素，因此判刑1年8月。

