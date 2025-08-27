為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    「菜鳥」消防員休假遇鄰宅失火 張康群挺身救出2鄰居

    南市消防局東門分隊新進消防員張康群逢休假在家，27日清晨鄰宅失火，他勇於進入火場救出2名鄰居。（圖由南市消防局七大隊提供）

    南市消防局東門分隊新進消防員張康群逢休假在家，27日清晨鄰宅失火，他勇於進入火場救出2名鄰居。（圖由南市消防局七大隊提供）

    2025/08/27 14:43

    〔記者王俊忠／台南報導〕台南市南區國民路270巷內於今（27）日清晨近7點許發生1起住宅火災，該民宅廚房竄出火苗與濃煙，火勢一度延燒，附近居民驚慌不已。危急之際，住在鄰近的東門消防分隊消防員張康群雖值休假在家，仍毫不猶豫戴上防毒面罩衝到現場，先確認火勢與受困狀況，隨後上樓將2名鄰居救出、交給救護員處置。張員果敢行動，避免一場可能的憾事發生。

    南市消防局第七大隊表示，張康群甫從消防訓練中心結訓、分發至七大隊東門分隊服務的新進隊員，雖仍是「菜鳥」身分，但他平日積極學習，從基礎器材操作到火場演練都全力投入，並利用休假時間自主訓練體能，展現超乎低年資的穩健與熱忱。

    同仁形容張員「年輕卻沉穩」、「總是衝在最前面」。張員也坦言：「今天清晨當下沒有多想，只覺得鄰居一定有危險性，救人是消防員的本能反應。」

    南市消防局長李明峯與第七大隊長石家源都肯定地說，張員雖是新進人員，但面對火場毫不退縮，臨危不亂，展現消防員守護生命的價值。尤其他值休假時仍挺身而出，證明消防使命已經內化在他的生命裡，其勇氣與判斷力足為新進消防員的表率。

