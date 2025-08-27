5歲童小手卡檳榔剝鬚機暴哭 消防人員耐心引導脫困

男童手伸進重機具內爆哭。（消防局提供）

2025/08/27 14:01

〔記者陳彥廷／屏東報導〕8月25日上午年僅5歲的男童日前不慎將左手伸入正在運轉檳榔剝鬚機中，家屬情緒緊張，現場情況危急，男童是情緒極度激動爆哭，稍有不慎就可能造成更嚴重的損傷甚至永久傷殘，龍泉分隊立即出動2車、4警消及1名救護義消前往現場所幸消防人員在耐心的引導下，讓男童脫困。

這起事故發生在8月25日上午，警消獲報後即到場處置，發現男童的左手深深卡在檳榔剝鬚機的齒輪中，且無法自行抽出，男童意識清楚卻是劇痛與驚嚇影響致情緒極度激動，旁邊的孩童母親更是焦急萬分，因涉事機具為高速旋轉設備，稍有不慎即可能造成更嚴重的損傷甚至永久傷殘，現場人員立即展開緊急評估。

為確保救援過程不對孩童造成二次傷害，消防人員第一時間聯繫機器廠商，了解設備內部構造與脫困方式，廠商建議採用手動倒轉機器方式，使手部可安全退出，避免使用破壞性工具損壞機具或不慎而加劇傷勢。

不過，因為孩童的情緒非常不穩，在取得家屬同意後，現場依據廠商指引小心操作，順利將男童的手部脫困，男童傷勢為左手中指與無名指明顯變形，由龍泉分隊救護車送往屏東基督教醫院治療。

消防局強調，機具操作安全不可輕忽，尤其在操作重機具等場域，需特別留意工作場所的開放性與孩童的進出控管，家長與業者應共同防範安全死角，才能保障廠內人員的安全。

男童手伸進重機具內卡住爆哭，所幸在家人及消防人員的耐心引導下脫困。（消防局提供）

