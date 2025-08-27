為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    5歲童小手卡檳榔剝鬚機暴哭 消防人員耐心引導脫困

    男童手伸進重機具內爆哭。（消防局提供）

    男童手伸進重機具內爆哭。（消防局提供）

    2025/08/27 14:01

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕8月25日上午年僅5歲的男童日前不慎將左手伸入正在運轉檳榔剝鬚機中，家屬情緒緊張，現場情況危急，男童是情緒極度激動爆哭，稍有不慎就可能造成更嚴重的損傷甚至永久傷殘，龍泉分隊立即出動2車、4警消及1名救護義消前往現場所幸消防人員在耐心的引導下，讓男童脫困。

    這起事故發生在8月25日上午，警消獲報後即到場處置，發現男童的左手深深卡在檳榔剝鬚機的齒輪中，且無法自行抽出，男童意識清楚卻是劇痛與驚嚇影響致情緒極度激動，旁邊的孩童母親更是焦急萬分，因涉事機具為高速旋轉設備，稍有不慎即可能造成更嚴重的損傷甚至永久傷殘，現場人員立即展開緊急評估。

    為確保救援過程不對孩童造成二次傷害，消防人員第一時間聯繫機器廠商，了解設備內部構造與脫困方式，廠商建議採用手動倒轉機器方式，使手部可安全退出，避免使用破壞性工具損壞機具或不慎而加劇傷勢。

    不過，因為孩童的情緒非常不穩，在取得家屬同意後，現場依據廠商指引小心操作，順利將男童的手部脫困，男童傷勢為左手中指與無名指明顯變形，由龍泉分隊救護車送往屏東基督教醫院治療。

    消防局強調，機具操作安全不可輕忽，尤其在操作重機具等場域，需特別留意工作場所的開放性與孩童的進出控管，家長與業者應共同防範安全死角，才能保障廠內人員的安全。

    男童手伸進重機具內卡住爆哭，所幸在家人及消防人員的耐心引導下脫困。（消防局提供）

    男童手伸進重機具內卡住爆哭，所幸在家人及消防人員的耐心引導下脫困。（消防局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播