為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    古坑清水溪落水印度籍大學生遺體 搜救人員在瀑布10米深池底尋獲

    經過3天搜尋，雲林縣消防局搜救人員在古坑樟湖龍鳳瀑布池底尋獲落水印度籍大學生遺體。（雲林縣消防局提供）

    經過3天搜尋，雲林縣消防局搜救人員在古坑樟湖龍鳳瀑布池底尋獲落水印度籍大學生遺體。（雲林縣消防局提供）

    2025/08/27 13:51

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕南華大學印度籍學生8月25日獨自前往雲林古坑鄉樟湖吊橋附近遊玩，疑似落水失蹤，雲林縣消防局搜救人員經過3天搜尋，今（27）日中午12點40分左右在龍鳳瀑布10米深池底尋獲遺體。

    據指出，該名印度籍學生25日上午11點多獨自騎機車前往古坑樟湖貝殼化石區，下午2點多打電給同為印度籍同學邀請前往該景點玩，同學接到電話到場沒看到人，只看到其衣物、手機在岸邊，其他同學到場後報警。

    雲林縣消防局25日下午5點半左右獲報，出動18名消防、義消人員前往搜尋，到晚上7點50分無所獲，因天色昏暗加上現場下大雨，搜救人員先返隊，26日一早6點多出動26人再前往搜救，因溪流瀑布水量變大，再搜尋恐有危險，12點左右搜救人員先行撤離。

    今天一早第一大隊、草嶺分隊、公園分隊等單位，出動6輛車、1部空拍機、消防人員10人前往搜尋，由於瀑布池底很深，搜救人員到中午12點40分在10米深池底尋獲失蹤學生遺體。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播