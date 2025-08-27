台中粗工全盤否認「硬上」傳播妹 被內褲殘留基因打臉

林姓粗工全盤否認性侵害傳播小姐，但女方內褲與身體卻檢驗出林男的基因，法官據此判刑3年4月。（示意圖）

2025/08/27 13:48

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市高中肄業的林姓粗工，2023年與朋友到商務旅館開派對，朋友並聯繫傳播小姐（俗稱傳播妹）小芳到場作陪，暢飲後朋友陸續離開，獨留林男與小芳，不料，林男見有機可趁，反鎖包廂的門，性侵害小芳得逞，他全盤否認犯行，但化驗顯示小芳內褲與身體，殘留林男的基因，林男才於審理時坦承犯行，台中地院認為他原本與小芳和解，之後又撤銷和解協議，犯後態度欠佳，依強制性交罪判刑3年4月。

判決書指出，林男是高中肄業的粗工，已婚但無子女，他於2023年10月30日清晨3時許，與張姓、石姓等多名朋友，到台中市一家商館（商務旅館）內開趴（開派對），並由石男聯繫傳播小姐小芳（化名）到場作陪，喝酒聊天之後，林男等人陸續離開現場，只剩林男與小芳在包廂內，林男將包廂的門反鎖，將小芳壓在包廂沙發上猥褻性侵害得逞。

林男於檢警偵查與台中地院準備程序中，都全盤否認犯行，遲至審理庭中才坦承犯行，且他與小芳原本簽立和解書後，之後又撤銷和解協議，台中地方法院認為，小芳內褲與身體採驗顯示有男性DNA（基因），與林男基因吻合，足以證明他性侵害屬實，且他沒有與小芳和解，犯後態度欠佳，依觸犯強制性交罪判刑3年4月，可上訴。

