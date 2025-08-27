為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    跳舞哪裡惹到你？ 怪男對女大生噴滅火器、飆國罵被逮

    監視器拍下張男噴灑乾粉滅火器，女大生與路過旅客紛紛走避。（記者徐聖倫翻攝）

    監視器拍下張男噴灑乾粉滅火器，女大生與路過旅客紛紛走避。（記者徐聖倫翻攝）

    2025/08/27 13:50

    〔記者徐聖倫／新北報導〕板橋火車站至捷運站的聯通道時常有學生在練舞揮灑汗水，但昨晚間10時許，35歲張姓男子疑似認為學生們占用通道且非常吵，竟持滅火器朝4名女大學生噴灑，嘴裡還罵聲連連，嚇得女大生報警。警方據報趕抵，隨即將張男逮捕，並依毀損、公共危險等罪嫌移送法辦。

    據悉，張男平時打零工為業，常常在火車站與捷運站的聯通道逗留，昨晚間他經過學生練舞的聚集地，認為他們放音樂跳舞太吵，他看得非常不順眼，於是拿起聯通道內的乾粉滅火器，拔掉插銷對女大生們噴灑，噴得女大生們一身白粉，隨身物品也都一片白。

    雖然當下已夜深，但捷運站內仍有不少旅客，經過時紛紛走避，張男嘴裡還不斷罵著國罵，指責學生們擾人安寧。警方獲報趕抵，即刻制止失控的張男，並將他上銬逮捕，沒有讓事態擴大，亦沒有造成傷亡。

    張男向警方供稱，他看不順眼學生占用通道，而且音樂聲加跳舞的腳步聲、聊天等，他認為已經打擾到他，所以拿滅火器噴灑。警詢後，依毀損、公共危險等罪嫌，將張男移送法辦。

