鄭亦麟涉收賄被搜索「丟手機」又「嗆聲」 黃帝穎：踩2大紅線

2025/08/27 14:07

〔即時新聞／綜合報導〕經濟部「綠能科技產業推動中心」前副執行長鄭亦麟涉嫌收賄，遭台北地檢署搜索時他將手機丟出窗外，且對辦案人員說「知道我背後是誰嗎？」律師黃帝穎表示，這兩動作踩到了「二大紅線」，符合刑事訴訟法「滅證之虞」、「勾串之虞」羈押事由。

鄭亦麟涉在任內收受太陽能大廠泓德能源、東煒建設逾200萬元賄款，疑向台電施壓饋電容量，台北地檢署發動搜索約談時，據傳鄭將手機丟出窗外，且對辦案人員說「知道我背後是誰嗎？」台北地院今凌晨裁定鄭羈押禁見。

對此，黃帝穎在臉書發文表示，鄭遭搜索時踩二大紅線，第一條紅線，「丟手機

」符合刑事訴訟法規定「滅證之虞」羈押事由；第二條紅線，若自稱背後還有誰，恐被法院認定尚有共犯未到案，符合刑事訴訟法規定「勾串之虞」羈押事由。

台南市調查處接獲情資，鄭亦麟擔任副執行長涉嫌收賄，報請北檢肅黑金專組偵辦。檢調前天至9名被告住居所、辦公室及泓德、東煒公司共22處搜索，約談鄭與其父母鄭伍廷、李佳珍，友人徐子敬，以及泓德能源總經理周仕昌、東煒建設創辦人陳姓父子、台電退休副總蕭勝任、副總許國隆等14人到案。

