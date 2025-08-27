通緝犯與桃警發生拉扯 手伸口袋掏名片刀被制伏

王男因涉及詐騙案被發布通緝，遇警攔查他激烈反抗，口袋裡還藏有名片刀。（記者鄭淑婷翻攝）

2025/08/27 13:15

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕40歲王姓男子因涉及詐騙案被發布通緝，26日晚間9點多，他在桃園市遇上員警攔查，拒絕出示證件、企圖尿遁，還想以哥哥身分蒙混，突然情緒失控與員警發生拉扯，甚至將手伸進口袋想掏名片刀，員警機警將他制伏，另在王男身上查獲俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯、安非他命等毒品。

桃園警分局中路派出所警員陳柏宏當時巡經桃園區宏昌十三街，發現王男疑似心虛躲到車輛後頭，立即進行攔查，王男自稱姓王但未帶證件，是從新北市前來桃園訪友，他告知員警尿急要上廁所就想落跑，員警立即阻止並呼叫支援，王男3名友人見狀前來勸導他配合員警盤查，但王男仍堅持要先去廁所。

請繼續往下閱讀...

支援警力到達時，王男突然情緒失控，不顧員警攔查想逃逸離開，與員警發生拉扯時2人都摔倒在地，員警發現王男手伸進口袋想掏東西，立即合力將他壓制，隨即在口袋內查獲名片刀、毒品依托咪酯、安非他命等物品，經詳細過濾、比對資料，識破王男因涉及詐騙案被發布通緝，偽稱哥哥身分想蒙混過關，全案依法移送桃園地檢署偵辦。

王男遇警攔查激烈反抗，將手伸進口袋想掏名片刀，被警方及時制伏。（記者鄭淑婷翻攝）

王男口袋被搜出名片刀、毒品等證物。（記者鄭淑婷翻攝）

王男口袋被搜出名片刀、毒品等證物。（記者鄭淑婷翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法