騙術新手法！高鐵退票涉詐欺、洗錢 1外籍車手遭起訴

雲林檢警聯手查獲利用高鐵退票的洗錢及詐騙案，逮捕以觀光名義入境的馬來西亞籍陳姓車手（右）。（雲林地檢署提供）

2025/08/27 13:11

〔記者黃淑莉／雲林報導〕又有新的詐騙手法！雲林地檢署與虎尾警分局聯手查獲，詐騙集團以買高鐵票再退票換取現金的詐欺、洗錢案，逮捕1名以觀光名義入境的馬來西亞籍陳姓車手，查扣台幣11萬4000元。全案雲林地檢署偵查終結在今（27）日以涉詐欺、洗錢等罪嫌起訴陳男。

虎尾分局今年6月26日接獲檢舉，指一名馬來西亞籍男子在雲林高鐵大量退票，疑有利用高鐵退票洗錢嫌疑，員警前往盤查，認為他是洗錢車手以現行犯逮捕，並查扣11萬4000元。

雲林地檢署指出，經調查，詐騙集團先以「中獎需繳納手續費」為由，向1林姓被害者騙取個資後，即冒用林某的名義透過網路多次訂購10張南港至左營商務艙票，總計金額為2萬5000元，並以線上「台灣Pay」付款，取得付款QR Code後，再以中獎要付手續費要其他被害人掃碼支付，之後指示陳嫌以林某的身分資料到雲林、台南高鐵站辦理現金退票，達到詐欺及洗錢目的。

檢方表示，該集團疑在境外操控，陳嫌部分偵結，以涉犯組織犯罪、詐欺、洗錢及輸入虛偽資料取得訂票憑證等罪嫌起訴。另案件發生後，高鐵公司接獲通知修改相關退票付款機制，已取消「台灣Pay」付款選項，避免詐騙集團再利用漏洞從事不法行為。

雲林檢警強調，領錢、洗錢並非「單純跑腿」或「短期打工」的選擇，而是嚴重犯罪行為，一旦涉入，將面臨刑事責任與終身前科及承擔鉅額賠償，呼籲民眾不要心存僥倖。

