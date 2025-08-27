為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    北市西昌街會館「掛羊頭賣狗肉」 警破獲地下麻將賭場

    警方查扣賭具等證物。（記者王冠仁翻攝）

    警方查扣賭具等證物。（記者王冠仁翻攝）

    2025/08/27 12:58

    〔記者王冠仁／台北報導〕台北市萬華區西昌街「天天來休閒會館」，涉嫌「掛羊頭賣狗肉」，表面上讓顧客切磋麻將技藝，實際上則是地下麻將賭場。萬華分局昨晚突襲臨檢查獲，逮捕現場負責人羅姓女子等2名工作人員與27名賭客。此次查緝行動，是新任分局長陳勇華上任後1個月內，查緝到第4間以合法掩護非法從事賭博勾當的棋牌社。

    萬華分局長陳勇華自8月1日上任後，查覺轄內存在著各類棋牌社、麻將協會、德州撲克協會，泰半是打著合法名義申請執照，卻暗中經營賭場，藉機抽頭牟取重大不法利益。於是責令各派出所、偵查隊、行政組、督察組全面進行蒐證調查，伺機進行取締。

    萬華分局龍山派出所查出西昌街的「天天來休閒會館」，以休閒會館和棋牌社作幌，疑似有賭博情事，警方組成專案小組積極佈線蒐證，發現店家賭博行為屬實，於是在昨日晚間持搜索票前往突襲臨檢。

    警方現場查獲負責人羅女等2名工作人員及27名賭客，抽頭金17900元、賭金16萬餘元、點數卡1批，監視器螢幕、主機1台、麻將14副、牌尺28支、搬風骰7顆等證物。全案經調查後將現場工作人員及賭客全數依賭博罪嫌移送台北地檢署偵辦。

    萬華分局呼籲，賭博是萬惡深淵，易衍生重利、暴力討債等治安問題，警方將加強取締賭場，持續掃蕩不法行為，強勢打擊犯罪，共同打造安居樂業生活。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播