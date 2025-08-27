為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    不爽被要求加班送貨 瓦斯行員工竟偷前老闆12桶瓦斯遭逮

    警方獲報後展開追查，最終鎖定曾在該瓦斯行工作過的四十五歲姜姓男子，並於桃園持拘票將其拘提到案。（記者鄭景議翻攝）

    警方獲報後展開追查，最終鎖定曾在該瓦斯行工作過的四十五歲姜姓男子，並於桃園持拘票將其拘提到案。（記者鄭景議翻攝）

    2025/08/27 12:41

    〔記者鄭景議／台北報導〕台北市南港區一間瓦斯行，上週驚傳放置於貨車上的十二桶瓦斯不翼而飛，損失2萬3760元。警方獲報後展開追查，最終鎖定曾在該瓦斯行工作過的45歲姜姓男子，並於桃園持拘票將其拘提到案，他坦承自己因為常常被要求加班不爽才下手，全案依竊盜罪嫌移送台北地檢署偵辦。

    警方調查，案發地點位於研究院路三段，地處偏僻，瓦斯行老闆平時習慣將瓦斯桶放在貨車上。直到隔日清點時才驚覺少了12桶，遂報警處理。南港警方調閱周邊監視器，發現一名中年男子騎著遮蔽車牌的可疑機車犯案，並查出機車屬於另一間瓦斯行。

    車主向警方表示車輛並未失竊，進一步追查才發現，姜男早在案發前三小時就將自己的機車停在附近停車場，趁深夜偷騎該公司機車搬運瓦斯，犯案後再將機車歸還原位，企圖斷點規避警方追查。

    據了解，姜男有毒品前科，現為清潔員，他到案後供稱，過去曾在該瓦斯行上班，老闆常在他休假時臨時要求加班送貨，讓他心生不滿，雙方曾因此爭執。他離職後懷恨在心，決定偷搬瓦斯桶報復前東家。警方查出他將12桶瓦斯藏匿起來，目前已全數尋回。

    警方訊後，依違反刑法竊盜罪將姜男移送法辦。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    台北市南港區一間瓦斯行，日前驚傳放置於貨車上的十二桶瓦斯不翼而飛，損失新台幣2萬3760元。（記者鄭景議翻攝）

    台北市南港區一間瓦斯行，日前驚傳放置於貨車上的十二桶瓦斯不翼而飛，損失新台幣2萬3760元。（記者鄭景議翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播