不爽被要求加班送貨 瓦斯行員工竟偷前老闆12桶瓦斯遭逮

警方獲報後展開追查，最終鎖定曾在該瓦斯行工作過的四十五歲姜姓男子，並於桃園持拘票將其拘提到案。（記者鄭景議翻攝）

2025/08/27 12:41

〔記者鄭景議／台北報導〕台北市南港區一間瓦斯行，上週驚傳放置於貨車上的十二桶瓦斯不翼而飛，損失2萬3760元。警方獲報後展開追查，最終鎖定曾在該瓦斯行工作過的45歲姜姓男子，並於桃園持拘票將其拘提到案，他坦承自己因為常常被要求加班不爽才下手，全案依竊盜罪嫌移送台北地檢署偵辦。

警方調查，案發地點位於研究院路三段，地處偏僻，瓦斯行老闆平時習慣將瓦斯桶放在貨車上。直到隔日清點時才驚覺少了12桶，遂報警處理。南港警方調閱周邊監視器，發現一名中年男子騎著遮蔽車牌的可疑機車犯案，並查出機車屬於另一間瓦斯行。

車主向警方表示車輛並未失竊，進一步追查才發現，姜男早在案發前三小時就將自己的機車停在附近停車場，趁深夜偷騎該公司機車搬運瓦斯，犯案後再將機車歸還原位，企圖斷點規避警方追查。

據了解，姜男有毒品前科，現為清潔員，他到案後供稱，過去曾在該瓦斯行上班，老闆常在他休假時臨時要求加班送貨，讓他心生不滿，雙方曾因此爭執。他離職後懷恨在心，決定偷搬瓦斯桶報復前東家。警方查出他將12桶瓦斯藏匿起來，目前已全數尋回。

警方訊後，依違反刑法竊盜罪將姜男移送法辦。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

