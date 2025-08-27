低調逃亡2個月！台中通緝男工地才出來 栽在黃色工程帽

警方在機車車陣中發現張男戴著黃色工程帽。（警方提供）

2025/08/27 12:35

〔記者許國楨／台中報導〕台中市53歲張姓男子因毒品案遭判刑6個月，但他未依規定入監執行，台中地檢署在6月間發布通緝，張男自知難逃牢獄之災，刻意保持低調，平日窩在工地打零工深居簡出，卻沒想到逃亡2個月後，竟因為一頂黃色工程帽而露出馬腳。

第五分局今天指出，北屯派出所所長林一統與警員柯俊銘，19日傍晚巡邏行經軍功路與太原路口時，發現前方車陣中一名停等紅燈的騎士，頭上戴的竟不是安全帽，而是一頂鮮黃色的工程帽，由於鮮明的顏色在一群騎士中特別顯眼，林員心生疑竇，立即上前攔查。

請繼續往下閱讀...

「下工後忘了換帽子，對不起啦！」張男神色慌張，不斷道歉解釋自己剛從工地收工，才會一時疏忽戴著工程帽騎車上路，並再三苦苦求情，希望員警能睜一隻眼閉一隻眼，然而，警方並未就此放過，依規定盤查身分，沒想到，警用小電腦螢幕一亮，真相立刻浮現，張男竟是逃亡2個月的通緝犯，當場將他上銬帶回。

張男聲稱自己居無定所，沒收到法院文書，才會未依時間報到入監服刑，他滿臉懊悔，沒想到隱姓埋名兩個月，最後卻因為一頂工程帽「出賣」自己，警方則在詢後將他解送歸案。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

警方示意張男路邊停車受檢。（警方提供）

警方查出張男是毒品通緝犯。（警方提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法