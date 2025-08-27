郭哲敏搬出母親、兒子求交保 高院打臉當庭裁定延押2月

被稱為「博奕洗錢大亨」的八八會館負責人郭哲敏，今被高院提訊召開延押，郭稱無逃亡可能，願提高交保金、戴電子腳環等任何替代方案換取交保，但高院認定他有逃亡可能，當庭裁定延押2個月。（記者楊國文攝）

2025/08/27 12:36

〔記者楊國文／台北報導〕「88會館」負責人郭哲敏涉經營線上賭博網站獲利35億元、從事地下匯兌洗錢218億元，被新北地院裁定2億元交保，5月底依違反銀行法將郭重判11年8月徒刑，上訴後，高等法院裁定郭應予羈押；高院今召開延押庭，郭稱絕無逃亡意圖，願提高交保金等任何替代方式請求讓他交保，以照顧高齡母親及年幼兒子，但法官認定郭被判重刑、且多次刺探科技監控效能，具逃亡意圖，有羈押必要，當庭裁定延押2個月。

高院今上午提訊郭哲敏召開延押庭，郭稱絕無逃亡可能、意圖或動機，並稱目前戴電子腳環的被告未發生逃亡案例，請求讓他交保，願意將交保金再提高、並戴電子腳環、提供手機訊號定位給高院，並每天報告行程供法官掌握行蹤。

請繼續往下閱讀...

郭指稱，已羈押快2年，再關頂多2年即可假釋，沒有理由逃亡，將來若判刑，一定勇於承擔刑責而入獄，他掛念高齡母親和年幼兒子，請求讓他具保，盡兒子和父親責任照顧家人。

郭哲敏的律師主張，郭確有參加下匯兌行為，實際上只是協助客戶進行跨境換匯，與吸金犯行不同，並無被害人，郭一直被羈押，對他很不公平，請求給他交保，以證明其清白，獲得公平審判機會。

高檢署檢察官指出，目前戴電子腳環的被告無人逃亡，並不代表郭不會逃亡，郭涉犯洗錢、地下匯兌犯行明確，一審被判11年8月已證明其犯罪嫌疑重大，有逃亡可能，建請應續押。

高院法官當庭指出，郭哲敏之前交保期間，多次違反規定靠松山機場、電子腳環電量過低情事，也有多次臨近機場、海岸附近的紀錄，而且他涉犯銀行法的非法經營銀行業務罪的法定刑是7年以上之罪，一審認定其罪嫌重大判刑11年8月，且郭有多次刺探科技監控效能的逃亡意圖，涉有畏罪逃亡動機，當庭裁定將郭延押2個月。可抗告。

郭哲敏2022年被控洗錢等罪，在檢警搜索前出境，前年被押解回台並收押禁見，同年11月被追加起訴後仍羈押禁見，去年4月第一次獲交保，但檢方抗告成功，5月重回看守所，11月再獲交保；檢方抗告成功，郭遭羈押禁見，後來裁定2億元交保。

未料，郭哲敏接受科技設備監控期間，多次發生鄰近機場、海岸線、載具離線、聯絡不到人等告警事件，新北地院4月間認為郭有逃亡之虞，將郭再次羈押。

新北地院5月29日以郭哲敏涉從事地下匯兌，涉犯銀行法、組織犯罪條例等罪，重判11年8月。全案上訴高院中，高院裁定羈押郭。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法