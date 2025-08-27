彰化老翁住古蹟內燒雜草波及自家文化資產 判決曝光

「田中陳氏壽山堂」左側護龍屋頂嚴重燒毀，老翁面臨該古蹟管理協會的求償。（民眾提供）

2025/08/27 12:35

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣田中鎮現年84歲的陳姓老翁，去年3月在自家庭院整理雜草時，造成縣定古蹟清朝秀才故居「田中陳氏壽山堂」左側護龍屋頂嚴重燒毀，雖然陳姓老翁是陳家的後人，但仍逃不過公共危險罪的追訴，該案日前彰化地院審理終結，法官判陳姓老翁2月徒刑，可易科罰金。而「田中陳氏壽山堂」根據此判決也立即對陳姓老翁提出民事求償。

壽山堂於2015年被列為縣級古蹟，是清朝秀才陳紹年故居，正身屋簷的燕尾象徵秀才之家，還有「四坡水」屋頂，陳紹年的孫子陳景崧是當地名醫，曾孫陳時英還曾任彰化縣長，壽山堂是田中鎮具有代表性的古蹟建築。

請繼續往下閱讀...

被告陳男就住在壽山堂內，為整理庭院的雜草，燃燒時疏於注意火勢控制，導致火苗迅速蔓延至相鄰的百年古蹟，還延燒到自己房子。老翁被燒傷送醫，壽山堂左護龍（左側廂房）內部嚴重燒毀，幸好外觀主體未受損。

判決書指出，陳翁雖無故意縱火意圖，但其用火疏失確實導致古蹟損壞，觸犯刑法第173條第2項失火燒毀建築物罪提起公訴。考量陳男年事已高，審理時坦承犯行，且犯後立即嘗試滅火並通報警消，依刑法第18條第3項規定予以減刑，量處有期徒刑2月，得易科罰金。

84歲老翁住古蹟內，燒雜草波及文化資產，被判2月徒刑。（民眾提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法