為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    彰化老翁住古蹟內燒雜草波及自家文化資產 判決曝光

    「田中陳氏壽山堂」左側護龍屋頂嚴重燒毀，老翁面臨該古蹟管理協會的求償。（民眾提供）

    「田中陳氏壽山堂」左側護龍屋頂嚴重燒毀，老翁面臨該古蹟管理協會的求償。（民眾提供）

    2025/08/27 12:35

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣田中鎮現年84歲的陳姓老翁，去年3月在自家庭院整理雜草時，造成縣定古蹟清朝秀才故居「田中陳氏壽山堂」左側護龍屋頂嚴重燒毀，雖然陳姓老翁是陳家的後人，但仍逃不過公共危險罪的追訴，該案日前彰化地院審理終結，法官判陳姓老翁2月徒刑，可易科罰金。而「田中陳氏壽山堂」根據此判決也立即對陳姓老翁提出民事求償。

    壽山堂於2015年被列為縣級古蹟，是清朝秀才陳紹年故居，正身屋簷的燕尾象徵秀才之家，還有「四坡水」屋頂，陳紹年的孫子陳景崧是當地名醫，曾孫陳時英還曾任彰化縣長，壽山堂是田中鎮具有代表性的古蹟建築。

    被告陳男就住在壽山堂內，為整理庭院的雜草，燃燒時疏於注意火勢控制，導致火苗迅速蔓延至相鄰的百年古蹟，還延燒到自己房子。老翁被燒傷送醫，壽山堂左護龍（左側廂房）內部嚴重燒毀，幸好外觀主體未受損。

    判決書指出，陳翁雖無故意縱火意圖，但其用火疏失確實導致古蹟損壞，觸犯刑法第173條第2項失火燒毀建築物罪提起公訴。考量陳男年事已高，審理時坦承犯行，且犯後立即嘗試滅火並通報警消，依刑法第18條第3項規定予以減刑，量處有期徒刑2月，得易科罰金。

    84歲老翁住古蹟內，燒雜草波及文化資產，被判2月徒刑。（民眾提供）

    84歲老翁住古蹟內，燒雜草波及文化資產，被判2月徒刑。（民眾提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播