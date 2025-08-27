為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    國道3號名間段大貨車火燒車 車流一度回堵

    國道3號名間路段，27日上午發生大貨車火燒車，幸無人員傷亡。（圖由警方提供）

    2025/08/27 12:01

    〔記者張協昇／南投報導〕國道3號南向238.3公里名間路段，今（27日）上午9時43分，1部大貨車發生火燒車，南投縣消防局獲報調派消防人員前往滅火，20多分鐘後撲滅火勢，未造成人員傷亡，但因占用外車道，一度造成南下車流回堵，國道公路警察局第七公路警察大隊籲用路人上路前應確實檢查車輛，避免因車輛機件損壞，造成火燒車等意外發生，危及行車安全。

    警方調查，30歲陳姓男子駕駛的1部大貨車，今天上午9時43分許行經國道3號南向238.3公里名間路段，發現車輛引擎冒煙，趕緊將車輛停放輔助車道，下車查看時車子即起火燃燒，車頭瞬間被熊熊火焰吞噬，南投縣消防局名間分隊獲報前往滅火，於10時6分撲滅火勢，但車輛付之一炬，詳細起火原因交由消防局鑑定中。

    警方呼籲用路人應定期做車輛維修保養，上路前應確實檢查車輛，避免因車輛機件損壞，造成火燒車等行車危險，發現車輛有異狀，應立即停靠路肩或避車彎，人員下車面向來車，並退到安全處後報案求援。

    國道3號名間路段，27日上午發生大貨車火燒車，整輛車付之一炬。（圖由警方提供）

