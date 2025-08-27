為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    彰化徵「汁男」案卡住？ 警方：旅宿房間屬私人空間 難突破

    彰化出現徵求AV成人影片「汁男」臨時演員的徵人廣告，彰化警方著手調查後坦言，證據力道太弱，單靠貼文難辦下去。（記者張聰秋攝）

    彰化出現徵求AV成人影片「汁男」臨時演員的徵人廣告，彰化警方著手調查後坦言，證據力道太弱，單靠貼文難辦下去。（記者張聰秋攝）

    2025/08/27 12:04

    〔記者張聰秋／彰化報導〕最近網路社群引發熱烈討論的AV成人片徵求「汁男」（純打手槍的演員）臨時演員廣告，標榜無經驗可、日領1800元現金，這則原始貼文已經下架了，不過，彰化警方昨天展開調查，今天警方坦言由於證據薄弱，目前辦案進度陷膠著，很難繼續偵辦。

    據了解，該徵人廣告鎖定在9月20日、21日兩天，於彰化市某旅宿大樓進行拍攝。警方為此向旅宿業者查證，得知這兩天確實有11間房間被網路預訂。不過，由於時間未到，訂房者真實身分無法確認，也不知道訂房目的為何，只能證實房間確實被下單，使得警方難以從此線索突破。

    警方指出，辦案的最大困難在於，旅宿房間屬於私人空間，即使懷疑有人可能拍攝不當影片，若要進入搜索，必須持有檢察官核發的搜索票。但眼下既無法鎖定是哪一間房間，也沒有具體證據能證明將用於拍片，僅憑一則已下架的徵人廣告，很難向檢方提出搜索理由。

    警方進一步表示，此案目前僅止於「徵人」階段，尚未有實際拍攝證據，證據力道太薄弱，尚不足以構成《社會秩序維護法》的構成要件。即使未來能成功取得搜索票，若現場創作者以「藝術創作」為由規避，警方也可能因證據不足，最終無法成案。

