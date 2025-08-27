可疑報價單露餡！ 檢警環查獲報廢品非法處置排入景美溪

專案小組發現萬O環保公司場區內收受大量報廢品。（環境部提供）

2025/08/27 12:06

〔記者黃宜靜／台北報導〕檢警環偵辦桃園市某化工集團非法掩埋廢棄物於廠房筏基之環保犯罪案件時，發現該集團報廢品流向不明，進一步深入追查，查獲登記於台北市萬O環保公司收受報廢品拆解後，非法排入景美溪中，全案涉犯「廢棄物清理法」第46條、第48條規定情節重大，已由桃園地檢署偵結起訴15人及4家公司法人。

此案由環境部環境管理署與桃園地檢署、內政部警政署保七總隊第三大隊及桃園市政府環保局組成，在偵辦桃園市某化工集團非法掩埋廢棄物於廠房筏基之環保犯罪案件時，發現該集團報廢品流向不明。

請繼續往下閱讀...

專案小組發現，該集團報廢品委託清運的報價單記載「倒桶混水」、「污水車」等可疑內容，經深入追查發現，萬O環保公司收受貿易商報廢食品、藥品、清潔劑、保養品等廢棄物，在新北市深坑區非法進行拆解處理，其中部分液態、粉狀等無法進入焚化廠廢棄物，混水後轉交天O、通O等水肥業者，投入雙北市的水肥投入站；亦發現業者將部分報廢品非法傾倒排入景美溪中，業者未取得廢棄物處理許可文件，非法處理報廢品等廢棄物，已涉犯「廢棄物清理法」第46條規定。

環境管理署表示，萬O公司收受貿易商產生報廢品後，為營造合法假象，製作處理過程照片、磅單及水肥進場證明文件的「假報告」，提供客戶做為稅務處理，經專案小組逐一比對查證，從清運車輛、轉運地點、拆解混水等行為均非清除許可證核准內容，有非法堆置及處理廢棄物情事；天O等水肥業者，未據實申報廢液及水肥清運情形，亦涉犯「廢棄物清理法」第48條規定。

環境管理署提醒，業者廢棄物委託清運務必尋求合格清除、處理機構，簽訂契約書或取得公營事業同意代處理的證明文件，並實際確認清運車輛、處理方式與許可內容相符。

檢警環查獲登記於台北市萬O環保公司收受報廢品拆解後，非法排入景美溪中。（環境部提供）

桃園檢警環偵辦桃園市某化工集團非法掩埋廢棄物於廠房筏基之環保犯罪案件起訴15人及4家公司法人。（環境部提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法