7歲女童遭舌舔猥褻 狼祖父判刑1年8月

2025/08/27 13:07

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮7歲女童因父母到外地工作托由祖父照顧，祖父竟連續兩晚趁女童睡覺時，以撫摸、舌舔私密處等方式猥褻，女童被嚇醒，上學時告知老師，驚恐詢問「我還會回到那個家嗎？」祖父否認犯行辯稱是女童幻想亂講話，花蓮地院一審依家暴妨害性自主罪判應執行1年8月，可上訴。

檢警調查指出，女童平日與父母、祖父住在同棟不同樓層，女童父母外出工作時，祖父會上樓照顧。2023年12月9、10日晚間，女童在住處客廳睡覺，她的祖父以為孫女已睡著，連續兩晚分別以手伸進內褲、脫掉褲子舌舔等方式猥褻親孫女。11日上學時，女童將此事告知老師，由學校通報。

女童祖父矢口否認有猥褻行為，辯護律師還指出被告早有幫忙帶家族小孩的經驗，帶過的小孩有10人，但除了女童，沒有其他人反映有照顧不周或不當行為，女童陳述「是否可以回到那個家」，或許是發現所說的虛構內容是嚴重的，並且會導致家庭失和、破裂，因此而產生害怕激動的情緒。

女童班導則證稱，平常每學期都有性平課，會教導教導學生哪些部位是重要部位，不能讓別人碰觸。當時女童下課跳完健康操，跑過來告知私密處被碰觸，神情非常恐慌，一直問「老師，我還會回到那個家嗎？」女童母親也證實從小就有教育女童不能給別人摸私密處，幼稚園以前都是由母親洗澡，連爸爸都不可以。

花蓮地院合議庭法官認為，被告是女童的祖父，明知道孫女當時才7歲，竟趁假日照顧時猥褻，戕害女童人格健全發展，法治觀念薄弱，也欠缺對他人身體的尊重，主觀惡性非輕，值得譴責，且犯後始終否認犯行，依成年人故意對兒童犯乘機猥褻罪，共2罪，各處有期徒刑1年2月、1年6月，應執行有期徒刑1年8月。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

