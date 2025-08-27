為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    孩子焦慮症無法轉學 前夫控妻害家庭破碎求償500萬

    夫妻婚後分隔兩地多年，夫控妻不努力維持家庭完整性提告求償500萬元被法官判敗訴。示意圖（資料照）

    夫妻婚後分隔兩地多年，夫控妻不努力維持家庭完整性提告求償500萬元被法官判敗訴。示意圖（資料照）

    2025/08/27 11:47

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕高姓男子與李女結婚後分居桃園、高雄兩地，李女曾答應會幫孩子轉去新北或桃園的學校，自己也會跟著北上工作，但因一直無法兌現承諾，兩人鬧到離婚。高男怒控前妻違約提告求償500萬元，但法官認為，李女無法任意轉換教職工作，加上孩子轉學後適應不良出現焦慮症，並非她刻意違反雙方協議，因此判高男敗訴。

    判決指出，高男和李女於2012年結婚，婚後育有一子一女，兩人因工作因素，男方長期居住桃園，女方則在高雄任教，子女隨母親同住高雄。由於夫妻聚少離多，高男多次要求李女帶孩子搬上桃園，也為此多次發生爭執，最後李女同意搬家，並於2020年8月25日簽下協議書，內容約定，兒子應於2021年7月轉學至新北或桃園就讀，女方並應申請介聘至桃園某學校，如果違約須賠償全薪至2031年12月止。

    但協議時間到期，李女未依約定幫兒子辦理轉學及介聘，兩人鬧到離婚，高男認為前妻違約應賠他744萬元，他先針對部分違約金提告求償500萬元。

    高雄地方法院審理時，李女辯稱，兒子曾短暫在新北市就學，但因焦慮症及適應不良，返高雄後才恢復穩定，心理師建議避免再度轉學，以免惡化病情，這部分高男都知道並表示理解。至於介聘部分，她原本想要調去的學校該年度並未釋出缺額，她有積極聯繫並另行申請12所桃園學校介聘，但最終未能成行，不能把錯算在她頭上。

    法官審酌後認為，涉及未成年子女利益，應優先考量孩子身心發展與意願，兒子確實因轉學議題產生焦慮甚至身體異常反應，顯示強迫轉學不符合其最佳利益。此外，桃園學校未開缺，女方亦有實際申請其他學校介聘，難認其有怠惰違約，因此認定高男請求違約金500萬元並無依據，駁回其訴，可上訴。

    圖 圖
    圖 圖
