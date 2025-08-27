基隆七月詐騙案飆升財損破億 被害人遭詐百萬先生現身警示

1名被害人的先生A（左）現身說法表示，太太誤信臉書廣告，掉入詐團假投資詐騙手法，被騙走103萬元，提醒市民不要上當。（記者林嘉東攝）

2025/08/27 11:48

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市警察局今（27日）公布最新打詐成果，今年7月受理238件詐欺案件，財損金額達1億2865萬元，其中以假投資詐騙手法最多。1名被害人的先生A特別現身說法表示，太太誤信臉書廣告，掉入詐團假投資詐騙手法，被騙走103萬元，提醒市民不要上當。

基市警局長林信雄今天上午11點在「打詐儀錶板」記者會表示，基隆市民7月份被詐騙的案件有238件，財損金額增加為1億2865萬元；7月份詐欺件數比上個月增加7%，財損金額增加為5847萬，其中，有一件是從2015年就持續被騙了好幾年，累計被詐騙金額達2000多萬，致7月份詐騙財損金額增加。

林信雄進一步表示，警政署7月起實施「警銀聯合執行攔阻作業獎勵金制度」，鼓勵銀行員攔阻被害人匯款，成功攔阻10萬元就有獎勵金，協助攔阻的警察同仁也有獎勵金，攔阻金額越高，獎勵金也越高，獎勵金最高可達1萬元，實施1個月以來，成功攔阻25件，金額達1605萬，比上個月增加382萬元。

至於，詐騙手法仍以投資詐騙手法最多，高居所有詐騙類型之首，占18.49%，財損金額也以假投資詐騙金額居首位，占整體損失金額逾5成，其中又以安樂區市民被騙金額最高。

記者會中，被害人的先生A現身說法表示，太太是在臉書被「保證獲利、穩賺不賠」的廣告吸引，依對方指示下載投資APP，再依照智能客服指示，加密貨幣交易所購買泰達幣，起初投資APP帳面上顯示投資獲利，讓太太信以為真，持續投入共103萬元，直至太太欲提領獲利，客服人員反要太太先繳納一筆稅金，還要他繼續投資，才知受騙上當。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

