社會
    首頁　>　社會

    國安私菸案2審改判緩刑及無罪 華航：肯定同仁操守、持續保障權益

    國安私菸案二審，華航人員改判緩刑及無罪。（資料照）

    國安私菸案二審，華航人員改判緩刑及無罪。（資料照）

    2025/08/27 11:42

    〔記者蔡昀容／台北報導〕前總統蔡英文6年前出訪太平洋友邦島國，國安特勤人員利用專機夾帶私菸闖關，引起軒然大波。台灣高等法院今天（27日）二審判決，華航人員方面，時任前副總經理邱彰信、空品處協理于堯、組長黃川禎，分別改判1年6月、1年5月、1年4月徒刑，皆緩刑3年；職員陳穎彥改判無罪。華航表示，員工執行公務皆盡全力服務所有旅客，公司肯定同仁工作操守並持續保障同仁權益。

    國安私菸案被告除官邸侍衛室前少校軍官吳宗憲、張恒嘉等人，也包括華航人員。邱彰信一審被依稅捐稽徵法逃漏稅捐罪判2年8月徒刑，高院今改依幫助犯對非主管監督事務圖利罪判1年6月，緩刑3年，支付公庫150萬元；于堯一審判刑2年6月，二審改判1年5月徒刑，緩刑3年；陳穎彥一審判刑2年，二審改判無罪；黃川禎被認定幫助貪污，一審判刑5年4月，褫奪公權5年，二審改判1年4月，緩刑3年。

    高院認為邱彰信、于堯、黃川禎是幫助犯對非主管監督事務圖利罪，但均獲緩刑，而檢察官起訴陳穎彥為逃漏稅捐罪，此部分則罪證不足，改判無罪。

    對於判決結果，華航表示，針對專機作業，公司員工執行公務皆盡全力服務所有旅客，公司肯定同仁工作操守並持續保障同仁權益。

