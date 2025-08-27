前櫃姐殺害2年幼子女求輕判 高院仍判無期徒刑

前櫃姐蘇女涉悶殺一對年幼子女，高等法院今判她無期徒刑。（記者楊國文攝）

2025/08/27 11:34

〔記者楊國文／台北報導〕有毒品前科的新北市蘇姓前櫃姐因心情低落，竟在新北市1間汽車旅館施用K煙等毒品後，認為「兒女是我生的，有權奪走其性命」，將自己一對親生的9歲女兒、6歲兒子餵食安眠藥後，先後掐死及悶死，新北地院國民法官法庭依2個「成年人故意對兒童犯殺人罪」，各判蘇女無期徒刑，應執行無期徒刑、褫奪公權終身；高等法院審理時，蘇女認罪，對犯行表示「很後悔」，請求判輕一點，高院今仍判無期徒刑。

判決指出，新北市36歲蘇女，自17歲起就有施用毒品的習慣，曾擔任某百貨公司櫃姐，案發前是單親母親，撫養一對親生的9歲女兒、6歲兒子。

請繼續往下閱讀...

蘇女去年在帶著一對兒女住在新北市某汽車旅館期間，因心情低落，想要輕生，經常施用K煙和毒品咖啡包，放任自己心情更加低落，去年5月14日上午，蘇女竟讓正在熟睡的女兒及兒子飲用混有安眠藥的水，讓他們昏睡，先用棉被包裹女兒，用枕頭覆蓋女兒的臉部，將她掐死。

不久，蘇女用棉被包裹兒子後，跨坐在兒子的身體上方，用枕頭覆蓋兒子的臉部，並以雙手掐住兒子的頸部，過程中兒子醒來且掙扎，但蘇女仍持續掐頸，導致兒子窒息死亡。

被害子女的幼稚園老師、安親班老師、被告的友人、姐姐、弟弟曾作證，案發前，蘇女極為疼愛與照顧子女。

新北地院國民法官法庭認為，蘇女僅因心情低落，自己萌生自殺念頭，認為兒女是她生的，因此有權奪走他們的生命，造成2名孩童枉死，判蘇女涉犯2個殺人罪，應執行無期徒刑，褫奪公權終身。全案上訴高等法院審理。

自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服，務將可盡快救援在生命危機中的兒童。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法