獨家》長相曝！應召現役AV女優奇貨可居 昔假金絲貓、假櫻花妹露餡

台中警方查獲來台賣淫的日本現役素人AV女優。（民眾提供）

2025/08/27 11:32

〔記者許國楨／台中報導〕台中市警方近日查獲3名來自日本的女子涉嫌賣淫，其中藝名（花名）「良田奈」的女子是「現役AV女優」，引發熱議，其實台灣應召站業者抓準嫖客「愛嚐鮮」的心態，不僅引進日本女優客串，更曾出現中國女子喬裝「金絲貓」，以及台籍女冒充「櫻花妹」的荒謬案例，手法層出不窮。

據了解，台灣應召站業者長期利用異國風情包裝性交易產業，吸引嫖客付出高價，有嫖客特別偏好「日本妞」，因奇貨可居甚至願意花高價，此次被查獲的「良田奈」，名氣不若一線女優，但她來台接客一次收費竟高達2萬元，而過去也有不少台灣妹搭日劇或韓劇熱潮順風車，冒充膚色相近的日本或韓國妞賣淫。

由於如果服務好不引來抱怨，只要不開口說話幾乎不會被識破，曾有一名台灣妹冒充日本妞，卻在賓館放洗澡水時，因水太燙，下意識冒出台語「靠腰，奈ㄟ這燒」，當場被抓包，至今仍在業界傳為趣談。

不過，最令人啼笑皆非的，莫過於假冒「金絲貓」的案例；曾有中國籍王姓女子特意將頭髮與體毛染成金色，還戴上長睫毛並畫上藍色眼線，冷漠少語，由於身材高挑、皮膚白皙，加上輪廓深邃，不僅成功矇騙嫖客，連平日接送「馬伕」都深信她真的是來自東歐的白俄羅斯女子。

直到有一次，一名嫖客在交易後正沉浸於「終於玩到真正洋妞」滿足感時，警方突然敲門臨檢，這名「金絲貓」慌了手腳，竟標準國語脫口而出「警察臨檢，記得說我們是男女朋友」！嫖客這才驚覺被騙，怒氣難平，事後打電話「客訴」，痛罵應召站毫無職業道德。

