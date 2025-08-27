為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    盜伐南投「馬海濮富士山」神木 23隻山老鼠集團抓到了

    查獲越南籍盜伐山老鼠。（記者劉慶侯翻攝）

    查獲越南籍盜伐山老鼠。（記者劉慶侯翻攝）

    2025/08/27 11:23

    〔記者劉慶侯／台北報導〕南投「馬海濮富士山」當地神木被大量盜伐，案經保安警察第七總隊連月蒐證追查，陸續逮獲以阮姓越南籍逃逸移工及吳姓嫌犯為首等23名盜伐集團，其中5名為越南籍逃逸移工。起獲已被製成工藝品的各類珍貴木料，市場價值逾千萬元。

    保七總隊說，以往擔任山老鼠的越南籍移工落網後都會辯稱，在越南砍伐林木沒有犯罪，但移民署表示在越南非法開採林木、藏匿、運輸、加工買賣木頭，最高可處7年有期徒刑，或處罰金最高15億越南盾（約192萬新臺幣）。警方訊後依法移送地檢署偵辦。

    今年元月間是有山友意外發現，南投「馬海濮富士山」當地神木被大量盜伐，保七總隊刑事警察大隊獲報後，立即與南投縣警局仁愛分局、移民署中區事務大隊科技偵查隊、北區事務大隊機動隊及台中市專勤隊等單位共組專案小組，並報請南投地署指揮偵辦。

    專案小組歷經多月跟監蒐證，掌握盜伐集團成員上山盜伐及運送下山銷贓周期，及使用交通工具及犯案模式後，見時機成熟先後發動二波搜索，動員維安特勤隊等80名警力，前往台中市、彰化縣及南投縣等17處所執行搜索查緝，將盜伐集團一網打盡，

    警方逮獲以阮姓及吳姓嫌犯為首等23名盜伐集團，起出扁柏金磚71件、聚寶盆17件、樹瘤7件、紅檜聚寶盆1件、肖楠樹瘤1件（總重量高達1363公斤）、檜木精油9瓶，犯案工具鏈鋸1台、溯溪鞋4雙及4輛作案車輛等贓證物。

    保七總隊表示，盜伐集團以越南籍移工阮姓主嫌為首，從山上砍伐、載運下山、再直接銷贓給相關藝品店及加工廠為一條龍式運作模式。

    保七總隊全案調查完畢，將阮嫌等23人依涉嫌違反森林法等案移送南投地方檢察署偵辦，並於日前經檢察官偵結提起公訴。

    保七總隊表示，台灣森林野生動植物資源豐富，是全民共有的珍貴資產，絕不容許山老鼠破壞山林，警方將協同移民署強力宣導並加強取締非法移工盜林行徑。民眾若有發現破壞山林之情資，請立即向警察機關報案或透過林業及自然保育署「救山林專線」（0800-000-930）反映，共同守護山林。

    查獲扁柏金磚共71件（記者劉慶侯翻攝）

    查獲扁柏金磚共71件（記者劉慶侯翻攝）

    查獲扁柏樹瘤共7件。（記者劉慶侯翻攝）

    查獲扁柏樹瘤共7件。（記者劉慶侯翻攝）

    查獲檜木精油共9瓶（記者劉慶侯攝翻）

    查獲檜木精油共9瓶（記者劉慶侯攝翻）

