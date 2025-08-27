國安私菸案二審減刑 國安特勤吳宗憲改判6年、華航副總等3人獲緩刑

總統府前侍衛室少校吳宗憲。（資料照）

〔記者楊國文／台北報導〕國安特勤人員被控利用前總統蔡英文出訪機會夾帶近萬條香菸入境弊情，一審依法定刑10年以上的貪污罪「公用運輸工具裝運漏稅物品罪」重判「國安幫」總統府前侍衛室少校吳宗憲10年4月、張恒嘉10年2月，「華航幫」華航副總邱彰信依逃漏稅捐罪判刑2年8月，上訴後，高等法院認定一審適用法條錯誤，改依「對非主管事務圖利罪」，判吳6年、張2年4月，３名華航人員依幫助犯改判輕罪且3人獲緩刑，邱判1年6月、緩刑3年，可上訴。

高院判決「國安幫」8人部分，除吳宗憲、張恒嘉外，劉尊彰2年、緩刑5年；黃柏維2年6月、褫奪3年；潘秉忠、葉信宏、李君偉各判刑1年4月、緩刑4年；張家維1年8月、緩刑3年。

華航人員方面，除邱彰信外，于堯判刑1年5 月、緩刑3年；黃川禎1年4月、緩刑3年；陳穎彥判無罪。

此案源於2019年7月22日，蔡英文總統結束12天的「自由民主永續之旅」出訪行程返台，調查局查獲時任總統府侍衛室少校的吳宗憲、張恒嘉等國安人員，涉嫌趁總統出訪機會，夾帶9797條未稅的違法私菸弊情，企圖透過國賓禮遇通道闖關入境。

台北地院依貪污治罪條例的「公用運輸工具裝運漏稅物品罪」，將時任總統府侍衛室少校的吳宗憲、張恒嘉分別重判10年4月、10年2月，劉尊彰7年、黃柏維、潘秉忠、葉信宏、李君偉各判6年4月，張家維6年2月。

此外，華航人員部分，民進黨立委胞弟、時任華航空品處副總邱彰信被依稅捐稽徵法的逃漏稅捐罪判刑2年8月、空品處協理于堯判刑2年6月、陳穎彥2年，空品處組長黃川禎被以「公用運輸工具裝運漏稅物品罪」的幫助犯判刑5年4月。

全案上訴高等法院，國安人員方面，吳宗憲仍否認犯罪，張恒嘉、劉彰尊、黃柏維、潘秉忠、葉信宏、李君偉、張家維均否認觸犯本刑10年以上的「公用運輸工具裝運漏稅物品罪」，但承認涉犯本刑5年以上的圖利罪。張恒嘉有感而發表示，此案纏訟6年，遭外界異樣眼光，希望早點重新生活，請求從輕量刑。

華航人員部分，邱彰信、黃川禎、于堯承認涉圖利罪，否認觸犯逃漏稅捐罪，陳穎彥否認涉逃漏稅捐罪。

