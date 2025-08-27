在中市警局內被「色男警」亂摸性騷擾 女職員提國賠敗訴

賴女在台中市警局內被陳姓男警官亂摸性騷擾，她提出國家賠償之訴，法院判決敗訴駁回。示意圖。（資料照）

2025/08/27 11:14

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警局賴姓女職員，指控2021年間於中市警局辦公室外走廊，被陳姓二線三星男警官伸鹹豬手，觸摸她的頭部至頸部性騷擾，賴女提起性騷擾申訴，台中市性騷擾防治委員會裁處陳員罰鍰3萬元，賴女進一步以市警局沒有落實性騷擾防治與責任，導致她被員警性騷擾而心理受創，需要心理諮商治療，提起國家賠償之訴，向台中市警局求償21萬8920元。

不過，台中地方法院認為當時是下班時間，陳員不是執行公務，賴女也不是「執行職務時」受陳員性騷擾，不符合國賠要件，判決賴女敗訴確定。

判決書指出，賴女向台中地院提起國家賠償之訴，她主張，2021年7月7日下午5時20分（防疫期間），她下班後要到冰箱拿物品時，在6樓辧公室外走廊，遭陳姓警官稱呼「美女」，以手觸摸頭至頸部，經申訴後，台中市性騷擾防治委員會於同年12月認定陳員有性騷擾行為，裁處罰鍰3萬元，台中市警局並通知各單位，應落實性騷擾防治與責任，並於警局內貼上性騷擾防治海報，2022年3月將陳員處申誡2次，列為風紀評估對象調職。

賴女聲明，中市警局遲於接獲申訴後約3個半月，才有張貼性騷擾防治海報等作為，8個半月始將陳員調職，讓她長時間處於具敵意性、脅迫性或冒犯性的工作環境，中市警局應賠償醫藥費用與精神撫慰金等共21萬8920元（之後縮減為11萬8920元）。

台中地院則認為，陳員搭訕騷擾行徑，與執行公法上的職務無關，也不是公務員行使公權力的行為，陳員更不是賴女的雇主，當時是下班拿東西，賴女當時並非執行職務，不屬於「執行職務時」遭受他人性騷擾，不符合國家賠償法的要件，判決賴女之訴駁回，全案確定。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

