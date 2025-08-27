為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    鄰居火災 婦人見義勇為救出行動不便的兄弟獲表揚

    台中市消防局長孫福佑（左），表揚高姓婦人見義勇為，救人於危難之中。（消防局提供）

    台中市消防局長孫福佑（左），表揚高姓婦人見義勇為，救人於危難之中。（消防局提供）

    2025/08/27 11:01

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市豐原區一處民宅前天發生火警，屋內一對行動不便兄弟受困，鄰居高姓婦人見狀衝進冒煙的屋子，大喊要這對兄弟快逃，她先扶行動不便的弟弟逃出，再進房內叫醒熟睡的哥哥，扶他順利逃生，婦人見義勇為，台中市消防局長孫福佑昨親自致謝，對婦人說「有你真好」。

    台中市消防局表示，前天下午，豐原區豐原大道一處民宅突然竄出濃煙，高姓婦人發現濃煙，熱心進入屋內協助二位行動不便的住戶逃出，加上鄰居協助撥打119告知正確地址，讓消防局能迅速調派消防車輛及人員前往搶救，火勢在短時間內即獲控制並成功撲滅。

    消防局表示，該戶住宅有安裝「住宅用火災警報器」，在這次事件中發揮重要作用，及早警示火災，守護住戶的生命安全。

    高婦臨危不亂、見義勇為，挽救2條寶貴性命，堪為社會表率，台中市消防局長孫福佑昨特別登門致意，讚揚鄰里互助精神，肯定高婦的勇敢義舉。

    高婦說，她前天在家從窗戶看到附近鄰居家冒火，因為這戶的兄弟行動不便，常待在屋內，她直覺衝進屋先扶行動不便的弟弟逃出，再進房內叫醒熟睡的哥哥，高婦還幫他穿好外褲，扶著他逃到屋外。

    豐原一處民宅25日發生火災。（消防局提供）

    豐原一處民宅25日發生火災。（消防局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播