鄰居火災 婦人見義勇為救出行動不便的兄弟獲表揚

台中市消防局長孫福佑（左），表揚高姓婦人見義勇為，救人於危難之中。（消防局提供）

2025/08/27 11:01

〔記者歐素美／台中報導〕台中市豐原區一處民宅前天發生火警，屋內一對行動不便兄弟受困，鄰居高姓婦人見狀衝進冒煙的屋子，大喊要這對兄弟快逃，她先扶行動不便的弟弟逃出，再進房內叫醒熟睡的哥哥，扶他順利逃生，婦人見義勇為，台中市消防局長孫福佑昨親自致謝，對婦人說「有你真好」。

台中市消防局表示，前天下午，豐原區豐原大道一處民宅突然竄出濃煙，高姓婦人發現濃煙，熱心進入屋內協助二位行動不便的住戶逃出，加上鄰居協助撥打119告知正確地址，讓消防局能迅速調派消防車輛及人員前往搶救，火勢在短時間內即獲控制並成功撲滅。

請繼續往下閱讀...

消防局表示，該戶住宅有安裝「住宅用火災警報器」，在這次事件中發揮重要作用，及早警示火災，守護住戶的生命安全。

高婦臨危不亂、見義勇為，挽救2條寶貴性命，堪為社會表率，台中市消防局長孫福佑昨特別登門致意，讚揚鄰里互助精神，肯定高婦的勇敢義舉。

高婦說，她前天在家從窗戶看到附近鄰居家冒火，因為這戶的兄弟行動不便，常待在屋內，她直覺衝進屋先扶行動不便的弟弟逃出，再進房內叫醒熟睡的哥哥，高婦還幫他穿好外褲，扶著他逃到屋外。

豐原一處民宅25日發生火災。（消防局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法