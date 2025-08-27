萬芳環保公司涉長期污染景美溪 保七警方追凶破廢液裝「水肥」

警方查獲違法處理的廢棄物。（記者劉慶侯翻攝）

2025/08/27 11:03

〔記者劉慶侯／台北報導〕保安警察第七總隊第三大隊北區中隊月前破獲桃園平鎮「六和化工公司」涉嫌非法掩埋廢棄物案，經警方深入溯源，再查獲「萬芳環保公司」承攬清理北部地區上百家公司各式報廢品，以人工分類拆包倒桶混水或以機械設備重壓破碎分離，逕行非法處理廢棄物，同時將衍生之各式廢液交由3家水肥業者，以「水肥」名義轉運至水肥投入站非法棄置，一舉剷除非法處理報廢品的產業鏈。

保七總隊表示，六和公司是以化學原料進口貿易為主業，關係企業有生產食品添加物、建材及樹脂塗料等產品。民國106、107年間，張姓董事長等人均明知公司產出的化工原物料與使用後含有殘液之塑膠桶與鐵桶數量相當龐大，若委託清除、處理廢棄物所費不貲，節省高額費用，將產出的開廢棄物，吊放至平鎮廠3號倉庫地下停車場下的筏式基礎内，再以砂土填補筏式基礎剩餘空間，續在其上方施作樓板及鋼構結構，以此掩人耳目方式掩埋廢棄物。

請繼續往下閱讀...

保七總隊月前破後，清查集團旗下食品公司產生的報廢品流向，另案發現萬芳環保公司為牟取暴利，專營銷毀處理報廢品為業，藉以報廢品減稅機會，向北部地區上百家公司承攬各式報廢品清理，於隱匿山區設置非法處理場，長期將大量所收受之報廢品，於案場內以人工分類拆包倒桶混水或以機械設備重壓破碎分離之方式，逕行非法處理廢棄物。

保七總隊調查，廢棄物所衍生之各式廢液，「具有顏色」廢液，抽取至貝克桶內貯存，再交由三家水肥業者以「水肥」之名義，轉運至水肥投入站非法投入棄置處理。

另部分「未具顏色」的廢液，則逕自非法排入案場後方之景美溪棄置處理，再以偽造合法處理證明文件供產源公司誤信有其合法處理。

警方蒐證查出，萬芳環保公司收受處理報廢品種類繁雜，非法處理報廢品中含有藥品、藥劑、疫苗、工業設備清潔劑、洗衣精…等，長期排入景美溪恐影響水質環境及水域生態之虞。

案經桃園地檢署指揮保七總隊三大隊北區中隊、環境部及桃園市環保局等單位組成專案小組，連月發動兩波搜索行動，分別至北市、新北市及桃園市等地執行搜索及稽查，並查扣收受堆置大量報廢品，以制止非法處理廢棄物之作業，防止持續排放廢液污染環境。

警方偵訊成姓負責人後，移送桃園地檢署複訊偵辦，同時亦對犯嫌暨萬芳環保公司名下帳戶，聲請裁定扣押約5千萬元，除追徵犯罪所得外，並作為日後回復環境原狀之資。

保七總隊表示，廢棄物清除、處理，應循合法管道，加以清除、處理，切勿擅自非法處理，涉犯廢棄物清理法，違者可處一年以上五年以下有期徒刑，並需付出巨額清除費用。

民眾若發現環境污染情事，可撥打市府1999市政服務專線或環境部環境管理署全國公害陳情專線0800066666，共同打擊不法維護環境的永續發展。

警方查獲違法處理的廢棄物。（記者劉慶侯翻攝）

排放液體廢棄物。（記者劉慶侯翻攝）

警方查獲違法處理的廢棄物。（記者劉慶侯翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法