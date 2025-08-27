馬海僕富士山紅檜神木遭「開膛破肚」 盜伐集團10人起訴

馬海僕富士山遭山老鼠開膛破肚盜伐的慘狀。（圖由南投地檢署提供）

2025/08/27 11:13

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣仁愛鄉馬海僕富士山，今年初被山友直擊4棵紅檜等神木「開膛破肚」，現場還有山老鼠的工寮，南投檢警會同林保署多月調查偵辦，查獲5名越南籍逃逸移工盜伐集團，及負責變賣的吳姓等5名台籍男子，南投地檢署今將10人起訴，遭盜伐神木價值逾2500萬元，而神木遭切砍已無法存活。

今年1月上旬有山友在馬海僕富士山的東稜發現有紅檜神木遭盜伐，山徑上有山老鼠的工寮，現場還撞見疑似外籍山老鼠奔逃。現場被砍伐的神木有新砍和舊切的不同痕跡，研判該區域山老鼠在不同時間進入盜伐。林保署南投分署經查山友通報的地點，位於轄管濁水溪事業區第21及25林班稜線，有4株紅檜立生木遭盜伐。仁愛警方也發現，先前就曾查獲山老鼠盜伐紅檜，且地點接近山友通報的區域。

南投檢方在起訴書中指出，盜伐集團是由阮姓被告為首的越南籍逃逸移工5人及其他姓名年籍不詳者多人組成，被查獲的5人稱今年3月起，多次到仁愛鄉濁水溪事業區的國有林班地，盜伐台灣紅檜、扁柏及肖楠等貴重木，並以人贓分離方式，分別載運貴重木及砍伐手下山，再接洽吳男等至少5名收贓者變賣獲利，經盜伐珍貴木塊值2500萬元以上。年初山友直擊的是否為同一批或是在逃同夥，要再繼續追查。

檢方也說，今年4月22日及5月15日，前後兩波搜索位在南投縣、彰化縣、台中市等共計14處所，扣得包含作案車輛4輛等大批作案工具；與台灣紅檜、扁柏及肖楠等貴重木逾1.2公噸。而盜伐集團成員5人到案後也都被收押禁見。

山友拍到移似外籍山老鼠看到人奔逃的畫面。（圖由山友提供）

山友還拍到疑似山老鼠的簡易工寮。（資料照，山友提供）

盜伐珍貴木製成奇木的成品。（圖由南投地檢署提供）

