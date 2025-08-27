兒輸入錯誤驗證碼被封號！玩家稱損失22萬 怒告遊戲公司踢鐵板

玩家疑似使用外掛程式玩「RO仙境傳說」被封號，提告要求公司賠償卻踢鐵板。（翻攝遊戲官網）

2025/08/27 10:59

〔記者黃佳琳／高雄報導〕章姓男子和兒子共用一個帳號玩網路遊戲，被遊戲公司以使用外掛程式為由封號，章男不滿，認為線上GM查緝時，兒子只是打字錯誤來不及修改就被封號，讓他損失22萬餘元，提告要求遊戲公司賠錢，但遊戲公司卻認為，章男是0課金玩家，封號對他無損失，且是2度違規後才封號，保持遊戲公平性，法官審酌相關事證後，認定章男違規在先，封號有理，判他敗訴。

判決指出，章姓男子是網路遊戲「RO仙境傳說」的玩家，他和兒子一起共用帳號打怪刷寶，去年6月6日清晨6點多，章男的兒子玩遊戲時，線上GM懷疑使用外掛程式，要求玩家輸入驗證碼「啟海伊洛學院開學」8個字，證明人有坐在電腦前而不是外掛程式在刷寶，但章男兒子輸入錯誤，被遊戲公司以違反規定將遊戲帳號封鎖。

章男不滿，認為兒子只是打字時多按空白鍵，才無法在規定時間內完整輸入驗證碼，他認為遊戲公司訂定不平等規則掌握遊戲生殺大權，害他平白損失22萬價值的遊戲裝備和錢幣，因此提告要求遊戲公司賠錢。

高雄地方法院簡易庭審理時，遊戲公司說，章男所使用的帳號已有2次違規紀錄，第一次雖有通過測試，但第二次和三次查驗都未通過，公司是等到第三次違規才祭出封號處分，且章男是0課金玩家，封號對他無損失，公司沒有理由賠錢給他。

法官傳喚當時擔任線上GM的蘇姓員工出庭，蘇男說，當天是接到他玩家檢舉才發動查緝，查緝前，他已先觀察該帳號活動至少30秒至1分鐘，該帳號在短時間有持續施放技能打怪、撿取道具及移動等動作循環，與人為操作模式不同。

蘇男說，發動查緝時，玩家就不能再對角色進行操作，得依指示輸入正確文字進行驗證，章男的帳號曾於5月15日時被查緝，但第一次查驗時有通過，但5月18日、6月6日兩次查驗無法通過查緝，才依規定將他封號。法官認為，根據相關事證，可知章男的遊戲帳號曾反覆出現不符合人為操作模式，且未通過查驗，遊戲公司依規定將他封號有理，敗章男敗訴，可上訴。

