為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    飯店大亨李銘松2億豪宅拍賣！ 遠東客機、土地大咖資產同場競標

    此次遭拍賣的標的，包括新北市新店秀岡一段的17筆土地與1棟豪宅；圖為李銘松名下豪宅。（記者劉詠韻翻攝）

    此次遭拍賣的標的，包括新北市新店秀岡一段的17筆土地與1棟豪宅；圖為李銘松名下豪宅。（記者劉詠韻翻攝）

    2025/08/27 10:53

    〔記者劉詠韻／台北報導〕法務部行政執行署台北分署將於9月2日下午3時舉行「123聯合拍賣會」，地點位於台北分署4樓拍賣室。此次拍賣標的星光熠熠，包含邱姓不動產開發界聞人名下土地、飯店大亨李銘松名下豪宅會館，以及原屬遠東航空的航空器，預料將吸引不少關注。

    其中最受矚目的，莫過於邱男位於新北市新店區直潭段、蘆竹濫小段的4筆土地。邱男長年活躍於土地更新與整合開發，曾參與板橋永翠水岸綠能特區自辦市地重劃案，取得抵費地與找補金額，卻以此抵償私人債務。稅捐機關認定屬「其他所得」，因此補稅與裁罰，累計積欠金額高達3億3599萬元。該4筆土地已多次流標，本次底價為2388萬8000元，將以合併拍賣方式處理，拍定後依現況點交。

    另一亮點是飯店業者李銘松的資產。李銘松在申報2017年度綜合所得稅時，遭查出漏報財產交易所得逾1億1452萬元，因而補稅加罰，連同滯納金共達8975萬元。此次遭拍賣的標的，包括新北市新店秀岡一段的17筆土地與1棟豪宅，土地面積合計達2萬1633.41平方公尺（約6545坪），建物則為地上2層、地下1層的豪宅，樓地板總面積約2269.84平方公尺（約686坪），底價高達2億5651萬6000元，將以減價拍賣程序進行。

    除了土地與豪宅外，曾屬遠東航空的航空器也將現身拍賣會。該客機在遠航因積欠債務遭拍賣後，於2021年間由某威貿精密實業公司所買下。不過，該企業自2022年起積欠民航局台北國際航空站場站停留費等費用，累計逾900萬元，導致客機再度被拍賣。這是第3次拍賣，最低價僅288萬元，並將依現況點交。

    除上述焦點標的外，拍賣會還包括台北市松山區延吉段、大安區仁愛段土地，以及萬華區未辦保存登記建物等多筆資產。

    台北分署表示，所有拍賣皆採現場實體方式進行，民眾可上網查閱公告，了解詳細標的資訊，同時提醒拍賣資訊不會透過網路商城或拍賣平台發布，民眾務必小心查證，以免誤信網路訊息而遭詐騙。

    威貿精密實業公司所有航空器查封時的外觀。（記者劉詠韻翻攝）

    威貿精密實業公司所有航空器查封時的外觀。（記者劉詠韻翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播