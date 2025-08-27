飯店大亨李銘松2億豪宅拍賣！ 遠東客機、土地大咖資產同場競標

此次遭拍賣的標的，包括新北市新店秀岡一段的17筆土地與1棟豪宅；圖為李銘松名下豪宅。（記者劉詠韻翻攝）

2025/08/27 10:53

〔記者劉詠韻／台北報導〕法務部行政執行署台北分署將於9月2日下午3時舉行「123聯合拍賣會」，地點位於台北分署4樓拍賣室。此次拍賣標的星光熠熠，包含邱姓不動產開發界聞人名下土地、飯店大亨李銘松名下豪宅會館，以及原屬遠東航空的航空器，預料將吸引不少關注。

其中最受矚目的，莫過於邱男位於新北市新店區直潭段、蘆竹濫小段的4筆土地。邱男長年活躍於土地更新與整合開發，曾參與板橋永翠水岸綠能特區自辦市地重劃案，取得抵費地與找補金額，卻以此抵償私人債務。稅捐機關認定屬「其他所得」，因此補稅與裁罰，累計積欠金額高達3億3599萬元。該4筆土地已多次流標，本次底價為2388萬8000元，將以合併拍賣方式處理，拍定後依現況點交。

請繼續往下閱讀...

另一亮點是飯店業者李銘松的資產。李銘松在申報2017年度綜合所得稅時，遭查出漏報財產交易所得逾1億1452萬元，因而補稅加罰，連同滯納金共達8975萬元。此次遭拍賣的標的，包括新北市新店秀岡一段的17筆土地與1棟豪宅，土地面積合計達2萬1633.41平方公尺（約6545坪），建物則為地上2層、地下1層的豪宅，樓地板總面積約2269.84平方公尺（約686坪），底價高達2億5651萬6000元，將以減價拍賣程序進行。

除了土地與豪宅外，曾屬遠東航空的航空器也將現身拍賣會。該客機在遠航因積欠債務遭拍賣後，於2021年間由某威貿精密實業公司所買下。不過，該企業自2022年起積欠民航局台北國際航空站場站停留費等費用，累計逾900萬元，導致客機再度被拍賣。這是第3次拍賣，最低價僅288萬元，並將依現況點交。

除上述焦點標的外，拍賣會還包括台北市松山區延吉段、大安區仁愛段土地，以及萬華區未辦保存登記建物等多筆資產。

台北分署表示，所有拍賣皆採現場實體方式進行，民眾可上網查閱公告，了解詳細標的資訊，同時提醒拍賣資訊不會透過網路商城或拍賣平台發布，民眾務必小心查證，以免誤信網路訊息而遭詐騙。

威貿精密實業公司所有航空器查封時的外觀。（記者劉詠韻翻攝）

