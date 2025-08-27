已故友人之子控侵占款項 邱瓈寬獲不起訴處分

製作人邱（王黎）寬的謝姓女性友人生前委託邱女全權處理證券交易事宜，謝女死後，謝女兒子控告邱女侵占母親8151萬餘元及逾30億元的出售股票款項。台北地檢署今天將邱女不起訴處分。（資料照）

2025/08/27 11:13

〔中央社〕製作人邱（王黎）寬的謝姓女性友人生前委託邱女全權處理證券交易事宜，謝女死後，謝女兒子控告邱女侵占母親8151萬餘元及逾30億元的出售股票款項。台北地檢署今天將邱女不起訴處分。

檢方指出，邱女於民國104年間結識謝女後成為好友，謝女於106、107年間為了兒子就學搬到北市大安區與邱女同住。由於謝女有罕見疾病且有處理財務需求，於107年間出具委任授權承諾書，委託邱女處理證券帳戶的交易事宜。

謝女於109年10月間因病死亡，謝女的未成年兒子謝姓男子（從母姓）指控，謝女於同年9月間從銀行帳戶匯款新台幣10億餘元到邱女帳戶，扣除邱女代墊的9億餘元股票款項及208萬餘元的醫藥及看護花費298萬餘元，侵占剩餘的8151萬餘元款項。

謝男表示，邱女在謝女死後第3天，出售謝女證券帳戶內所有股票，各得款29億7080萬餘元、8951萬餘元，均侵占據為己有。

檢方調查，謝女於109年8月入院治療期間，曾簽立委託書，委託邱女在她住院期間，照顧她的兒子，並代為管理利用、處分她及未成年子女的財產。在場見證的醫護人員均證實，謝女是在意識清楚時簽署委託書。

檢方查出，邱女出售謝女股票後，款項均匯入謝女的證券帳戶內，邱女並沒有侵占股票或股款情事。另外，謝女匯給邱女10億餘元款項，除了清償9億6000萬餘元代墊款外，另處理邱女為謝女墊付款項。而謝男無法提出證據證明邱女不法取得謝女財物。因此將邱女不起訴處分。

