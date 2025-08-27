5年未行「周公之禮」 妻挖出夫藏威而剛保險套爆婚變

吳姓人妻在蔡姓老公的衣櫃內找到老公藏放的保險套、潤滑液與壯陽藥等物品，因吳女稱已有五年未與丈夫行房，為此揭發丈夫的出軌外遇情。（保險套示意圖，記者王俊忠攝）

2025/08/27 10:36

〔記者王俊忠／台南報導〕吳姓人妻說已有5年沒跟蔡姓老公行房，她卻在老公衣櫃找到壯陽藥、保險套與潤滑液、還發現拆封吃過的威而剛。蔡男常每天清晨外出練氣功，氣功老師告訴吳女說「蔡男與李姓女子很久沒來上課」。蔡男曾承認與李女發生性關係，但李女否認；吳女也找不到證據，台南地院僅能依蔡男外遇不明第三者、判蔡賠妻子15萬元。

吳姓人妻主張，她與蔡男在1990年結婚、於2024年5月離婚，育有子女。2024年3月她幫孫子找玩具時翻找房間衣櫃，發現丈夫衣櫃藏有壯陽藥、保險套與潤滑液等物，丈夫辯說是要跟她行房買的；但其實她與丈夫已有5年沒有行房。

請繼續往下閱讀...

吳女說，看過丈夫信用卡帳單有買壯陽威而剛的紀錄、也在房間找到拆封吃過的威而剛，丈夫常每天清晨5點外出練氣功，她懷疑是否真有其事？就問丈夫的氣功教練，教練說，蔡男與李女已很久沒去上課了！她問丈夫是否劈腿李女？丈夫承認有跟李女發生性關係並向她道歉。

對此，蔡男辯稱沒有劈腿李女，是不堪妻子騷擾，一時隨口說來打發妻子，希望她快離開；會買威而剛來吃是保養身體之用，保險套與潤滑液只是正常生活用品而已。遭指控是小三的李女也否認與蔡男有染，稱蔡男所說不是事實，她與蔡男確曾在白天出遊過1次，但是一般普通朋友的社交行為，未侵害吳女的配偶權。

一審法官查指，蔡男雖說過與李女發生性關係，但李女否認；後來，蔡也改口說沒這事，難憑蔡單方說法就認定外遇對象是李女。而保險套與壯陽藥等物，僅能佐證蔡男有與第三者外遇；檢視蔡男與李女的手機通聯紀錄、有關證人說法等，只能證明兩人確有往來，無法認定兩人有不當交往關係，只能依蔡男外遇不明第三者，判他賠償妻子15萬元慰撫金，還可上訴。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法